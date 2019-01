Gronau -

In dem Gebäude an der Waagestraße 7 war einst Gronaus erstes Kaufhaus untergebracht. „Es ist ein baugeschichtliches Zeitzeugnis der Stadt“, heißt es in einer Vorlage für die Ratssitzung am nächsten Mittwoch. Doch der Bau befindet sich in einem schlechten Zustand. Der Rat wird sich mit der Frage beschäftigen, was mit der Immobilie geschehen soll.