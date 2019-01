Kessel Buntes nach Art des Hauses

Wie unterschiedlich Politik auch auf der kommunalen Ebene ihre Aufgaben und Ziele definiert, hat in den vergangenen Tagen eine kurze Serie gezeigt: Die WN-Reaktion hatte die Fraktionschefs gebeten, ihre Schwerpunktaufgaben und Ziele für das Jahr 2019 darzustellen. Das Ergebnis war an manchen Stellen durchaus überraschend. Denn: Abseits von „Klassikern“ wie Innenstadtentwicklung, Wohnen und Wirtschaftsförderung, Ausbau der Kita- und Schullandschaft und Verkehr tauchten da auch Stichworte auf, die nicht unbedingt zum originären Aufgabenfeld der Kommunalpolitik zu zählen sind. Erstaunlicher aber war für mich, wie sich Selbstverständnis und Themenschwerpunkte der Fraktionen zwischen den politischen Lagern verschoben haben.

Da schreibt sich beispielsweise Marita Wagner für die „Linke“ den „Klimaschutz“ als Schwerpunktthema auf die Fahnen – mit allen Facetten von Verdrängung des Individualverkehrs bis Biodiversität. Eigentlich typischerweise ein Thema der Grünen. Bitte nicht missverstehen: GAL und Gabi Drees haben es natürlich auch auf dem Zettel. Anderes Beispiel: Bei wem würden Sie im Rahmen einer solchen Umfrage das Thema „Soziale Gerechtigkeit“ am ehesten verankert sehen? Bei SPD oder Linken? Knapp daneben! In Gronau taucht es im Katalog der FDP auf. Und das nicht irgendwo unter ferner liefen, sondern gleich mehrfach von Fraktionschef Erich Schwartze bei den Herausforderungen für 2019 thematisiert.

Weniger überraschend sind da schon die Hoffnungen, die CDU und SPD mit der Bürgermeisterwahl verbinden. Natürlich haben sie die auf ihren Wunschzettel 2019 geschrieben und damit gleich auch versucht, ein bisschen Werbung für den eigenen Kandidaten zu machen. Durchaus mit unterschiedlichen Nuancen versehen haben die Fraktionen ihre Aufgabenfestlegung im Zusammenhang mit der Innenstadtentwicklung: „Planung umsetzen, damit die Stadt endlich attraktiver wird“, heißt bei CDU-Fraktionschef Sebastian Laschke die Kurzform, die auch – mit etwas anderem Wortlaut – bei der UWG durchklingt. Die FDP formulierte differenzierter: Die Interessen der Investoren sollen sich demnach nicht nur auf Bau und Vermietung konzentrieren, sondern auch die Bedürfnisse des Einzelhandels und der Bürger (in einer der einkommens- schwächsten Städte in NRW) in die Betrachtung einfließen lassen.

Gleich mehrere Fraktionen wollen nach eigenem Bekunden in diesem Jahr weiter die Strukturen der Verwaltung optimieren. Besetzung von Stellen „mit qualifizierten Personen, die sich für Gronau und Epe begeistern“, heißt das bei der CDU. Die GAL spricht von Stärkung der Fachkompetenz in der Verwaltung. Zwischen den Zeilen ist daraus zu lesen, was Teile der Politik auch offen sagen: Sie sind mit der Verwaltungsarbeit in vielen Bereichen nicht zufrieden. Dass bei der jeweiligen Betrachtung auch die politische Farbe des Kritikers eine Rolle spielt, sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Auffallend ist, dass zumindest in zwei Stellungnahmen (FDP und Pro Bürgerschaft/Piraten) die Rolle des Mutterkonzerns Stadt im Verhältnis zu den Tochtergesellschaften kritisch gesehen wird. Von der „Behebung von Effizienz- und Überwachungsdefiziten“ spricht in diesem Zusammenhang Erich Schwartze. Stephan Strestik (Pro Bürgerschaft/Piraten) formuliert es anders, meint aber offensichtlich dasselbe, wenn er vom „Selbstverständnis der städtischen Unternehmen als Teil des Ganzen, aber auch mit Blick auf die Nutzung von Synergie-Effekten und Ausrichtung / Strategie der Unternehmen der Stadt“ spricht – als Felder, an denen dringend weiter zu arbeiten sei. Es gibt sicher gute Gründe, diese Forderung als Aufgabe zu definieren.

Am meisten überrascht hat mich übrigens, dass FDP-Mann Erich Schwartze als einziger das Stichwort „Medizinische Versorgung“ aufgelistet hat. Das muss nicht bedeuten, dass die anderen Parteien es nicht mehr für wichtig erachten, kann aber auch Indiz dafür sein, wie schnell vermeintliche „Aufreger-Themen“ wieder aus dem Fokus geraten können.

Vor diesem Hintergrund sollten wir uns die Jahresleistungs-Kataloge unserer Ratsvertreter auf Wiedervorlage legen und am Ende des Jahres nachsehen, was tatsächlich auf den Weg gebracht wurde. Spätestens dann wissen wir auch, ob ein Ziel der UWG eingehalten wurde: Keine neuen Luftschlösser bauen, bevor die laufenden Großprojekte fertig sind.