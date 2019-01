Schwester-Ulrike-Kreis startet mit Geldübergabe ins neue Jahr

Einen Erlös von 1800 Euro überreichte jetzt der Schwester-Ulrike-Kreis. Das Geld geht an die aus Gronau stammende Ordensschwester Ulrike Diekmann. Mit einem gemeinsamen Frühstück ist der Unterstützerkreis in das neue Jahr gestartet und hat Bilanz gezogen. Im Vietmeier-Haus an der Kaiserstiege haben sich die aktiven Frauen und Männer getroffen. Für die Verköstigung haben Mathilde und Günther Hering gesorgt. Schwester Ulrike konnte aus beruflichen Gründen zwar nicht teilnehmen, ließ aber den herzlichen Dank an die Aktiven ihres Unterstützerkreises überbringen. Für den guten Zweck fertigen die Mitglieder vor allem Handarbeiten an. Aber nicht nur: Auch der jährliche Kaffee- und Kuchenverkauf beim Schützenfest im Brook-Spechtholtshook im Juni sorgt für Einnahmen für die Arbeit von Schwester Ulrike in Südafrika. Schützenpräsident Rainer Doetkotte (r.) nutzte daher das Treffen, um im Namen der Brooker Schützenfamilie Danke zu sagen. „Ihre Aktivitäten unterstützen uns hier genauso wie die hilfsbedürftigen Menschen“, stellte Doetkotte mit Blick auf die Arbeit des Schwester-Ulrike-Kreises fest. Das nächste Treffen für die kommende Handarbeitssaison ist schon terminiert. Am 27. März ist die Zusammenkunft der Aktiven bei Martha Frintrop. Wer den Ulrike-Kreis mit Arbeit unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen. Interessierte können sich bei Elfriede Doet­kotte, 02562 828251, melden.