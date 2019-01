Bürgermeisterwahl: Kandidaten stellen sich vor

Gronau -

Bleibt Sonja Jürgens Bürgermeisterin, oder übernimmt ihr Herausforderer Rainer Doetkotte das Amt? Hat der junge parteilose Kandidat Christoph Leuders Chancen? Bei der Wahl am 10. März sind auch Jugendliche ab 16 Jahren wahlberechtigt. Beim Stadtjugendring ist es gute Tradition, die jeweiligen Kandidaten einzuladen, damit die Erst- und Jungwähler ihnen auf den Zahn fühlen können. Das geschieht am 22. Februar im Rahmen der Vollversammlung des Stadtjugendrings. Der Dachverband der Gronauer Vereine, Verbände und Organisationen lädt mit dem Jugendschülerparlament zu der Veranstaltung ein. Sie beginnt um 19 Uhr im Jugendzentrum St. Josef an der Kaiserstiege 120 in Gronau.