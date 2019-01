„Mein Favorit wäre schwarz-gelb“

Seit September 2017 sind Sie Mitglied des Bundestages. Wenn Sie für Ihre Wähler eine Zwischenbilanz ziehen müssten, wie sähe die aus?

Busen: Wir haben nach meinem Dafürhalten bisher erfolgreiche Oppositionsarbeit gemacht. Ich verweise etwa auf meinen Antrag zur Aufnahme des Wolfes ins Jagdgesetz. Darüber wird noch diskutiert. Das gilt genauso für den Antrag, Windräder im Wald zu stoppen – auch der ist noch in der politischen Debatte. Mein Antrag, einen Stop für unwürdige Lebendtiertransporte außerhalb der EU zu erreichen, wurde im nichtöffentlich tagenden Ausschuss zwar von den Fraktionen befürwortet, am Ende aber dennoch mit den Stimmen von Union und SPD im Bundestag abgelehnt. Im Ergebnis lässt sich aber sagen, dass auch wir in der Opposition einiges bewegen können.

Stichwort Wolf: Wie ist denn der aktuelle Stand der Diskussion?

Busen: Mein Ansinnen ist, die unkontrollierte Population des Wolfes zu stoppen. Wir haben in Deutschland weit über 1000 Wölfe. Der Wolf ist also absolut nicht vom Aussterben bedroht. In Osteuropa haben die Tiere einen artgerechten Lebensraum. Aber in unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft hat der Wolf nichts zu suchen. Die Ausweitung zu stoppen, geht nur über die Jagd. Deshalb unser Antrag, den Wolf ins Jagdgesetz aufzunehmen und zu bejagen. Bei allen anderen Tierarten – von Damwild über Rotwild bis Schwarzwild – wird der Bestand dadurch reguliert. Nur beim Wolf soll alles anders sein. Das halte ich – auch mit Blick auf den Schutz der Weidetierhaltung – nicht für richtig.

Vom Wolf zum Menschen. Durch markige Worte in Richtung Hartz-IV-Empfänger sind sie vor Kurzem in die Schlagzeilen geraten. O-Ton Busen: „Bis zum 35. Lebensjahr würde bei mir kein gesunder Bürger einen Cent Arbeitslosengeld II ohne Gegenleistung bekommen. Außer bei Krankheit könnte jeder auch Spargel stechen.“ Und: „Die Menschen müssen einfach mehr rangenommen werden.“ Welche Reaktionen haben Sie auf diese Aussagen erhalten?

Busen: Es gab viele positive, es gab aber auch bösartige Reaktionen – bis hin zu Morddrohungen wie „Ich häng dich auf“ oder „Ich knall dich ab“.

Wie geht man als Politiker damit um? Einfach vom Handy löschen? Oder bleiben solche Angriffe doch nicht im Anzug stecken?

Busen: Ich lösche solche Nachrichten. Mit Morddrohungen ist allerdings nicht zu spaßen. Deshalb zeige ich diese auch konsequent bei der Polizei an. In der Sache bleibe ich bei meinem Standpunkt: Wenn einer bis zum 35. Lebensjahr nicht gearbeitet hat, wird er vermutlich auch den Rest des Lebens nicht arbeiten. Wir müssen, das ist auch Meinung der Fraktion, aber auch an die denken, die den Sozialstaat finanzieren. Es kann nicht sein, dass beispielsweise Handwerker, die von morgens bis abends schuften, das gleiche Geld bekommen wie die, die nichts tun. Wir müssen fördern und fordern. Jeder hat in unserem Staat die Möglichkeit, irgendetwas zu tun. Wir dürfen es den Menschen nicht so leicht machen, Arbeit abzulehnen. Das ist unfair gegenüber den arbeitenden Menschen. Hier muss der Sozialstaat Grenzen setzen.

Von der Arbeit für die Gesellschaft zur politischen Arbeit in Berlin. Zu Beginn der Legislaturperiode hat sich die FDP aus der Regierungsbildung verabschiedet. Inzwischen gibt es andere, liberale Töne. War die Entscheidung, sich – wegen Differenzen mit den Grünen – der Regierungsbildung zu verweigern, damals falsch?

Busen: Nein, die war genau richtig. Ich stehe dazu. Bis heute sind die Unterschiede zwischen Liberalen und Grünen sehr deutlich. Das grüne Wahlprogramm ist völlig anders als deren Aussagen in der Öffentlichkeit. Robert Habeck hat selbst gesagt, seine Partei richte den Wahlkampf an dem aus, was die Leute gern hören wollen. Die Grünen reden nach meiner Ansicht mit gespaltener Zunge.

Dann also ohne Grüne. Was halten Sie von einer schwarz-rot-gelben Koalition?

Busen: Nicht viel. Mein Favorit wäre schwarz-gelb, so wie in NRW, wo der Laden läuft, um es salopp zu formulieren. Ich nenne beispielhaft nur Schuldenabbau oder Abschiebung von Gefährdern. Schwarz-gelbe Politik auch im Bund – das wäre mein Wunsch für die nächste Legislaturperiode.

Man hört gelegentlich, dass Sie – anders als andere heimische Abgeordnete wie etwas Gesundheitsminister Jens Spahn oder auch die Landtagsabgeordnete Heike Wermer – deutlich weniger in der Region wahrnehmbar sind. Mangelt es an Themen oder Zeit? Oder täuscht der Eindruck?

Busen: Das höre ich zum ersten Mal. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht der Typ bin, der immer in der ersten Reihe und in der Zeitung stehen muss oder permanent Bilder herausschickt. Richtig ist: Ich bin in den sitzungsfreien Wochen des Bundestages ständig im Wahlkreis und als FDP-Bezirksvorsitzender im gesamten Münsterland unterwegs. Das bedingt viele Termine – etwa Unternehmensbesuche – auch außerhalb von Gronau und außerhalb des Kreises Borken.

Die nächste Bundestagswahl steht für Herbst 2021 im Kalender. Sie werden dann 70 sein. Reizt es Sie, erneut anzutreten?

Busen: Nach heutigem Stand möchte ich meine Arbeit im Deutschen Bundestag noch ein paar Jahre fortsetzen, wenn ich gesund bleibe. Ob ich 2021 erneut antrete, kann ich heute aber noch nicht sagen. Für den Fall vorgezogener Neuwahlen, sofern die Große Koalition zerbricht, stehe ich jedoch zur Verfügung.

Ihr Themenfeld könnte ja auch Bauen und Wohnen sein. Landauf landab klagen Kommunen über Wohnungsnot und steigende Mieten. Andererseits gibt es in Deutschland immer noch ein komplexes und vor allen Dingen kompliziertes Gesetzes- und Regelwerk, wenn es ums Bauen geht. Welche Vereinfachungen wären hier aus Ihrer Sicht als Fachmann umsetzbar?

Busen: Ich hätte schon Ideen, wie man etwa den sozialen Wohnungsbau verbessern könnte. Der Bund hat viel zu viele Sozialwohnungen verkauft und schiebt seine Verantwortung auf den Privatmann ab. Das kann es nicht sein. Deswegen sind kaum Investoren bereit, Sozialwohnungen zu bauen, denn sie bleiben letztendlich auf Mietrückständen, Reparaturen und verwahrlosten Wohnungen hängen. Hier muss der Bund einen Rahmen schaffen, damit Erträge im sozialen Wohnungsbau gesichert sind.

Meine Frage zielte eigentlich mehr auf die komplexe deutsche Baugesetzgebung ab . . .

Busen: Da ließe sich jede Menge vereinfachen. Wir haben Tausende von Gesetzen, die entschlackt werden könnten. Als ich 1976 angefangen bin, konnte man einen Bauantrag einfach in die Tasche stecken. Heute geht mein Sohn für den gleichen Bauantrag mit einer Aktentasche voll Unterlagen zum Bauamt. Das ist nur ein Beispiel. Oder nehmen Sie die zu beteiligenden Behörden. Egal, ob kleines Häuschen oder landwirtschaflicher Betrieb – die Bürokratie wird immer größer und undurchsichtiger.

Sprechen wir zum Schluss über Europa. Einerseits sind im Mai Europawahlen, andererseits zeigen das Brexit-Debakel und Abspaltungsgedanken in anderen Ländern, wie zerbrechlich der Traum vom vereinten Europa ist. Welche Gefahren sehen Sie hier für unsere Grenzregion?

Busen: Das ist ein echtes Trauerspiel. Sollte der ungeordnete Brexit kommen, haben wir über zehn Millionen Zollkontrollvorgänge an der Grenze – etwa in Nordirland. Wie soll das funktionieren? Was solche Kontrollen bedeutet haben, wissen wir als Bewohner des deutsch-niederländischen Grenzraumes noch aus der Vergangenheit. Ich hoffe deshalb darauf, dass die Regierung in England eine Verlängerung beantragt, damit es etwas Luft gibt in den Verhandlungen und die Engländer eventuell doch noch ein neues Referendum bekommen und in der EU bleiben. Angesichts von Protektionismus und Populismus weltweit – schauen wir nach Amerika, nach Russland oder auf die Türkei – brauchen wir ein starkes Europa. Für dieses Ziel wird hier in Berlin, das spürt man im politischen Leben, hart und engagiert gearbeitet.