Mit 151 km/h über die B 54

Gronau -

Mit 151 Kilometern pro Stunde war in der vergangenen Woche ein Autofahrer in Gronau auf der B 54 unterwegs – und das bei maximal zulässigen 100 km/h. Damit gehört er zu jenen Fahrern mit den gravierendsten Geschwindigkeitsüberschreitungen, die Polizei im Kreis Borken vom 17. bis zum 23. Januar gemessen hat. An insgesamt 25 Messstellen im Kreisgebiet hatten die Beamten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Von den überprüften 16 625 Fahrzeugen fuhren sieben Prozent zu schnell. Drei Fahrzeugführer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit derart, dass sie mit der Auferlegung eines Fahrverbotes rechnen müssen. 159 Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. Das teilte die Polizei am Freitag mit.