Präsent sein – und transparent

Der Bocholter ist nicht nur passionierter Landwirt, er hat es sich zur Aufgabe gemacht, seiner Branche zu einem besseren Image und mehr Medienpräsenz zu verhelfen. Mit seinem Video-Blog „Bocholter Landschwein“ ist er innerhalb kurzer Zeit zum namhaften „Influencer“ geworden. Von der ursprünglichen Idee, die Zucht einer alten Schweinerasse über Youtube publik zu machen, ist nach zweieinhalb Jahren nicht mehr viel übrig. Heute betreibt der bekennende „aktive Massentierhalter“ Lobby-Arbeit und hält Vorträge.

„Es laufen so viele falsche Sachen im Internet“, sagt er. Die Zahl der „Follower“ etwa, die manche Tierschutzorganisation auf Facebook habe, zweifelt er an. „10 000 internationale Follower kaufen kostet 75 Euro“, erklärte er den rund 120 Frauen im Saal. „Das sind Leute, die unheimlich laut trommeln, wo aber nicht viel dahintersteht.“ Mit deren Vertretern sei aber ohnehin nicht zu diskutieren. „Das sind die Hoffnungslosen“, so Nienhaus. „Wir lassen uns von denen nicht missionieren, die sich aber auch nicht von uns.“ Seine Zielgruppe seien vielmehr die sogenannten „kritischen Verbraucher“, also jene, die „gut vernetzt und gut informiert“ seien. Neben dem Verbraucher vom Typ „scheißegal“ sei das jener, „der sehr stark hin- und hergerissen wird und den wir über die letzten 20 Jahre vergessen haben, mitzunehmen.“

Er setze auf Offenheit und Transparenz im Werben um diese Gruppe. So zeige er im Video auch, wie Ferkeln der Schwanz kupiert wird oder wie sie kastriert werden. „200 000 Mal wurde das Video vom Kupieren gesehen und es gab keine negativen Kommentare“, erklärte er. Fazit: „Wir haben festgestellt: Man kann Dinge erklären.“

Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass – sobald derlei Videos auf Seiten von Tierschützern geteilt werden – die Gegenreaktion nicht ausbleibt. Dasselbe Video habe ihm den „allerersten Shit­storm“ eingebracht. Doch auch hierfür hat Nienhaus eine Taktik: „Niemals alle Kommentare lesen“, rät er. Und: „Nicht kommentieren!“ Wenn er sich mit der Gegenseite auseinandersetze, „kriegen die richtig Feuer.“

Sein Appell an andere Landwirte: „Seht zu, dass ihr Bilder ins Netz bringt, die auch von euch stammen. Seid authentisch.“ Es gehe um nichts weniger als die Zukunft. „Das ist das Ziel: Wenn die junge Generation am Start ist – dass wir mit unseren Videos und Daten schon da sind.“