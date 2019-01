Zum gemeinsamen Semesterauftakt der Familienbildungsstätte ( FBS) und der Euregio-Volkshochschule ( VHS) ist eine Ausstellung mit rund 60 Fotos von Katharina Eglau in der FBS zu sehen. Der Titel: „Kulturelle Vielfalt – was im Orient auf dem Spiel steht“. Es ist gleichzeitig der Titel eines Vortrags von Dr. Martin Gehlen.

Das Ehepaar Gehlen und Eglau lebt seit etwa anderthalb Jahren in Tunesien. Davor waren der Korrespondent und die Fotografin für acht Jahre in Ägypten, lebten in der Hauptstadt Kairo. Von ihrem jeweiligen Wohnsitz aus bereisen die beiden die Länder des Vorderen Orients.

„Mein Mann wird eher die harten Sachen erzählen“, sagt Katharina Eglau schmunzelnd, „er geht auf die aktuelle politische Situation ein, aber auch auf die Entwicklung in den Ländern seit des arabischen Frühlings.“ Von dem sei in vielen Ländern der arabischen Welt allerdings nicht mehr viel zu spüren. Über Weihnachten war das Paar mal wieder in Kairo: „Polizei an jeder Ecke.“

Katharina Eglaus Fotos zeigen das Leben im Vorderen Orient auch jenseits tagesaktueller Schlagzeilen. In der Ausstellung ist der Irak stark vertreten. Sie hat Marschbauern im Süden des Landes besucht, die damit zu kämpfen haben, dass die Nachbarstaaten ihnen buchstäblich das Wasser abgraben, weil sie große Staudämme zur Energiegewinnung bauen. Sie durfte an einer schiitischen Aschura-Feier teilnehmen, bei der auch das eingangs beschriebene Foto entstanden ist. Ihre Bilder zeigen Menschen in ihrem Alltag und bei Festen, aber auch Architektur wie die Stadt Schibam im Jemen, deren Lehmhochhäuser ihr den Beinamen Manhattan der Wüste einbrachte.

Zur Ausstellungseröffnung beantwortet Katharina Eglau gerne Fragen zu ihren Fotos. Die wird sie thematisch gruppiert aufhängen und mit erklärenden Texten ergänzen.

► Die gemeinsame Semester-Eröffnung von FBS und VHS beginnt am Dienstag (29. Januar) um 19 Uhr in der Familienbildungsstätte. Der Eintritt kostet an der Abendkasse zwölf Euro.