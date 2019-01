Gronauerin überspringt erste Hürde bei Talentshow

Mit reichlich familiärer Unterstützung war die ehemalige Realschülerin, die gerade im St.-Antonius-Hospital ein Jahrespraktikum absolviert, zur TV-Aufzeichnung auf dem Drachenfels gereist – und die Begeisterung kannte keine Grenzen. „Auf dem Rückweg war mein Vater so in Gedanken, dass er mit leicht überhöhter Geschwindigkeit gleich zwei mal geblitzt worden ist“, kann sie jetzt darüber lachen, nachdem die Anspannung von ihr abgefallen ist.

In den Tagen vor dem Casting hat sie immer wieder drei Lieder eingeprobt, die sie der Jury vorstellen wollte. „Scars to your beautiful“ von Alessia Cara, „Wings“ von Little Mix und „Flashlight“ von Jazzie J hatte sie parat und bekam von Dieter Bohlen freie Hand bei der Auswahl. Nach einer Schreckenssekunde – eine klare Vorgabe hätte ihr die Entscheidung abgenommen – entschied sie sich für „Flashlight“. Und lag dabei offensichtlich goldrichtig, denn ihr Vortrag brachte Zustimmung sowohl von Dieter Bohlen als auch von seinen Mitjuroren Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo ein.

Die Kandidaten der neuen DSDS-Folge 1/19 Ermira Radosta und ihr Bruder Leotrim aus Geiselbach.

Joana Kesenci aus Gronau.

„Ich habe beim Singen den Blickkontakt gesucht, aber der war bei Xavier nicht möglich, weil er eine Sonnenbrille getragen hat“, schildert sie ihre Unsicherheit, die sich aber zunehmend legte, als auch Naidoo mit seinem Kopf im Rhythmus der Musik mitbewegte.

„Was sie mir konkret mit auf den Weg gegeben haben, das habe ich in dem Moment nicht richtig mitbekommen – ich war einfach nur glücklich darüber, dass ich es in die nächste Runde geschafft habe. Dieter Bohlens Kritik, dass es nicht perfekt, aber dennoch gut gewesen sei, habe sie ebenso erfreut wie das Kompliment Pietro Lombardies, dass sie wohl die beste Interpretin an diesem Tag gewesen sei. „Oana hat gelobt, wie ich meine Hände bewegt habe und dass man in meinen Augen erkannt habe, wie ernst ich es mit dem Song nehme“, erinnert sie sich voller Freude.

Aber bei DSDS ist es bekanntlich wie beim Fußball: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Mit 120 Teilnehmern geht es nach dem Abschluss der Castings in den „Recall“, der die Teilnehmer nach Ischgl führt. Die 25 Besten aus dieser Runde dürfen sich dann auf den Weg nach Thailand begeben, wo in der aktuellen Staffel die Endausscheidungen stattfinden.

Das wird dann im März im Fernsehen zu sehen sein, bevor im April die Live-Shows auf dem Programm stehen, bei denen dann die letzten zehn Teilnehmer um den Sieg kämpfen.