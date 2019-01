Lustig mit Lust an der Lethargie

So auch am Freitagabend mit „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ in der Bürgerhalle. Etwa wenn es um Kinder geht. „Wohnen ja, Miete nein“, so die Quintessenz der Erfahrung als dreifacher Vater. Dabei sei es „sehr, sehr schön mit den Kindern“. Pause. „Sehr, sehr schön.“ Und mit langsam ersterbender Stimme: „Sehr, sehr schön.“ Pause. Atemholen. Pause. „Das muss man sich einfach nur immer wieder wiederholen.“

Wobei es aus Sicht des Planeten rückblickend ja doch eine falsche Entscheidung gewesen sei. Drei Mal. „Das ist ein schwer kranker Patient und wir haben ihm ohne Not drei weitere Bazillen aufs Auge gedrückt.“ Dass da manchem das Lachen nicht in der Kehle stecken bleibt, liegt an der Selbstironie, die er mit so viel Larmoyanz wie nur möglich verpackt.

Natürlich ist er es, der den Kürzeren zieht, als es um die Entscheidung für einen Familienhund geht. Natürlich ist er es, der den „Unverpackt“-Laden auf Socken verlässt, weil er die Schuhe als Behältnis für den Kaffee braucht, den er dort kauft. „Ganz natürlich, wie früher“, freut er sich. Um dann den Tipp eines Freundes zu beherzigen, der ihm rät, eine Holzkiste mitzunehmen. „Natürlich“, fällt der Groschen. Pause. „Da stecke ich die Schuhe rein.“

Alles hängt zusammen, hat er festgestellt. Im O-Ton: „Alles korreliert.“ Pause. „Alles korreliert sich zusammen.“ Pause. „Korreli, Korrela.“ Sei es die soziale Muskulatur der Kinder, die zu wenig trainiert wird, weil sie schon bei der Geburt ohne Not per Kaiserschnitt zur Welt oder tagtäglich von ihren Eltern im SUV zur Schule gebracht werden. Von da ist es nicht weit zu Unwortgeburten aus englischen und deutschen Versatzstücken („Hairvorragend“), dem neuen Trend zum Boxspringbett und beschönigenden Sprachungeheuern wie diesem Satz einer Mutter: „Die Leonie verweilt noch ein weiteres Jahr in der 3. Klasse.“

Oft genug gehört (und dafür sorgt der Mann auf der Bühne natürlich) versteht jeder im voll besetzten Saal, dass er irgendwann „ungespitzt aus der Hose“ fahren könne.

Daneben gibt es Irrwitziges, wie etwa die ausgiebig vorgetragene Korrespondenz mit „Irina“ und anderen Damen ähnlichen Namens, die ihm diese lieben Mails schicken: „Hallo, mein Freund. Ich hoffe, dass Sie nicht uber diese Liebe auslachen.“ Dazu kommen Tagebucheinträge von den ersten Tagen mit dem „braun-beigen Bello aus Bulgarien“, der auf den Namen „Rectus“ getauft wird, weil er von vorn so aussieht wie von hinten, über Paartherapie-Versuche mit der Gattin, die dank seiner Abwesenheit von Therapeut und Ehefrau gleichermaßen als Gewinn gewertet werden, weil sie so „mehr Nähe“ herstellen konnten.

Und dann waren da noch der Traum von der Wildschweinjagd mit Richard David Precht oder die bei allem Irrsinn tief philosophische Ballade vom Baumfällen im Garten, bei dem nicht nur der Baum dran glauben muss. Dass das Ganze am Ende dann trotz des dreifachen Ablebens von Baum, Mücke und Mann noch in einem Triumph endet, sei hier verraten.

Da aber das Original mitsamt seinen Reimen zu schön ist, soll es bei der Empfehlung bleiben, sich das live und in Farbe anzusehen. Nicht zuletzt, weil Johann König ganz offenkundig einen Feng-Shui-Kurs in Farblehre absolviert hat, wie man am harmonischen Miteinander von Hemd, Schuhen und Tischdecke ablesen kann. Es gibt also auch etwas fürs Auge. Und: Er kann sogar Hula-Hoop.