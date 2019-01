Wiedergewählt wurden dagegen Ulf Butke als Kassenwart und Renate Rüger-Müller als 1. Beisitzerin.

Aufgrund der guten Finanzlage konnte sich der Posaunenchor im vergangenen Jahr eine neue Musikanlage anschaffen.

Für das Jahr 2019 stehen zahlreiche Termine auf dem Plan des Posaunenchors. Am 24. März findet das Konzert „Melodien der Welt“ in der Evangelischen Stadtkirche statt. Am 30. Mai begleitet der Posaunenchor den Himmelfahrtsgottesdienst im Rüenberger Wald, anschließend wird im Hotel Driland zum Frühschoppen aufgespielt. Der Posaunenchor will wieder beim Sommerfest im Bethesda-Altenheim mitwirken, ab Mai den „Dämmerschoppen“ musikalisch untermalen und ein Frühlingskonzert beim Dorotheenhof geben.

Neben der Musik soll die soziale Komponente nicht fehlen: Nach dem Neujahrskonzert erholen sich die Musiker beim Wintergang mit Grünkohlessen am 8. Februar. Im Sommer ist mit allen Angehörigen eine mehrtägige Berlin-Fahrt geplant.