Hertie-Abriss: Echtes Live-Erlebnis

Dem Schmuddelwetter mit Dauerregen zum Trotz waren zahlreiche Besucher erschienen, um es bei einem Mix aus Musik, Tanz, Witz und Gesang in der voll besetzten Bürgerhalle ordentlich krachen zu lassen. Wie bereits im vergangenen Jahr setzten die Grün-Weißen nicht auf Büttenreden, sondern auf Tanz und musikalische Unterhaltung, um die Bürgerhalle mit Frohsinn zu füllen.

In gewohnter Manier eröffnete der Einmarsch der großen grün-weißen Familie zum Höhner-Song „Echte Fründe“ den karnevalistischen Abend. Stilecht im froschgrünen Sakko mit beleuchteter, grüner Fliege führte erneut Reinhard van Loh als Moderator durch das Programm, der im Schnelldurchlauf das Jahr 2018 Revue passieren ließ.

„Wir haben den schneereichsten Winter erlebt, eine Weltmeisterschaft ohne uns und – keiner hat wirklich mehr daran geglaubt – wir konnten live beim Abriss des Hertie-Gebäudes dabei sein“, hatte van Loh die Lacher auf seiner Seite.

Sehr zufrieden zeigte sich der 1. Vorsitzende des BAK, Werner Bajorath, mit dem Verlauf der Session: „Der Nachwuchs steht in den Startlöchern und ist, wie das Jugenddreigestirn zeigt, bereit Verantwortung zu übernehmen. An drei Wochenenden dieser Session konnten die heimischen Vereine die Bürgerhalle mit närrischem Leben füllen. Das sind beste Beweise dafür, dass der Karneval in Gronau lebt!“

Mit klassischen Garde- und spritzigen Showtänzen sorgten die drei Tanzgarden der KFG für Furore, die als Tanzflöhe, Tanzteens und 1. Garde in ihren grün-weißen Kostümen ebenso mit Applaus bedacht wurden, wie auch Solotänzerin Ashley.

Neben dem Jugenddreigestirn um Prinz Leon I., Prinzessin Janine I. und Hofdame Jana ließ es sich auch Bürgermeisterin Sonja Jürgens nicht nehmen, dem geselligen Treiben beizuwohnen. „Was vor zwei Jahren bei unserer Tombola mit dem Gewinn eines kleinen Lauflernrads begann, setzt sich nun fort. Reinhard van Loh hat keine Mühen gescheut, um den Loader zusammenzubauen“, freute sich Präsident Andre Beier, der Bürgermeisterin einen gelben Kleinlaster für ihren Nachwuchs überreichen zu können.

Während Bauchrednerin Susanne und ihr vorlauter Vogel Sir Henry das Publikum bei ihren Liedern mit einbezog, veranstalteten Stefan Busch und Uwe Kronenfeld einen Streifzug durch die Hitparade der 80er-Jahre. Mit bekannten Hits von Drafi Deutscher (Marmor, Stein und Eisen bricht) über Vicky Leandros (Ich liebe das Leben), Jürgen Marcus (Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben) bis hin zu Costa Cordalis (Anita) und Bata Illic (Michaela) luden sie zum Mitsingen und Schunkeln ein.

Mit deutschem Schlager ging es auch bei Sascha Valentino weiter, der den Saal richtig rockte und den Karnevalisten nochmals einheizte, ehe es DJ Twix mit seiner After-Show-Party bis in die Morgenstunden krachen ließ.