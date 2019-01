Seit dem vergangenen Herbst ist eine Rekordzahl von 2000 Kalendern gegen eine Spende von einem Euro in der Apotheke abgegeben worden. Der Kalender dokumentiert in einer kleinen Bildfolge die Restaurierungsarbeiten an dem Instrument. Er enthält wichtige Termine aus dem Kulturkalender von Gronau und Epe.

Für die Spende erhält die Antonius-Apotheke in Kürze die Patenschaft und die Urkunde für zwei stattliche Orgelpfeifen, die den Ton A erzeugen.