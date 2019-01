Die CDU Gronau und Epe hat am Sonntag ein Zeichen gegen Antisemitismus, Rassismus und jede Form von Fremdenhass gesetzt. An der alten Synagoge in Epe an der Wilhelmstraße kamen Mitglieder zusammen und haben für die Millionen Opfer der Shoah eine Gedenkminute abgehalten.

Die Aktion „We remember“ setzt dabei weltweit am Holocaust-Gedenktag ein Zeichen und ruft dazu auf, dass die grausamen Taten nicht in Vergessenheit geraten. Die Ortsvorsitzenden der Union, Rainer Doetkotte (Gronau) und Christian Post (Epe), sagen dazu: „Der Gedenktag soll uns eine Mahnung sein, aufkeimenden Fremdenhass und jede Form von Rassismus entgegenzutreten.“