Vor 16 Jahren, im November 2002, hatte Kirsten Radau die Leitung der Dinkelwerkstatt übernommen, damals noch untergebracht in einer kleinen und abbruchreifen Halle an der Eper Straße in Gronau. Am Freitag hat sie in der Werkstatt, die heute ihren Sitz in einer Halle im Gewerbegebiet Gronau-Ost hat, ihren letzten Arbeitstag absolviert und wurde von Kollegen, Klienten und dem Vorstand des Fördervereins Horizont verabschiedet.

Die Dinkelwerkstatt ist eine Zuverdienstwerkstatt für Menschen mit psychischen Erkrankungen, die dort Arbeitserfahrungen sammeln, soziale Beziehungen aufbauen und ihre Leistungsfähigkeit steigern können. Um die 50 Betroffene nehmen dieses Angebot jedes Jahr an und nutzen die Chancen, die ihnen die Werkstatt für ihre Genesung und soziale Integration bietet. Viele psychisch kranke Menschen haben eine starke Motivation zu arbeiten, die Dinkelwerkstatt bietet ihnen Tätigkeiten und Arbeitszeiten an, die ihrer Leistungsfähigkeit entsprechen und rasch an sich verändernde Bedingungen angepasst werden können.

Dr. Hans Niebes betonte als Stellvertretender Vorsitzender des Vereins Horizont in seiner Dankesrede die zentrale Rolle, die Kirsten Radau bei der Entwicklung der Werkstatt gespielt hatte. Sie habe die Werkstatt durch schwierige Zeiten gesteuert und mit ihrem Engagement und ihrer Beharrlichkeit eine unendliche Folge von Krisen, Konflikten und Klippen gemanagt. Sie habe es mit ihren Ideen und Initiativen aber auch geschafft, die Werkstatt insgesamt weiterzuentwickeln und auf eine breite Basis zu stellen.

Kollegen und Vertreter der mitarbeitenden Klienten bedankten sich für die gute Zusammenarbeit und die motivierende und fürsorgliche Unterstützung, die sie erhalten hatten.