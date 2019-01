Zehn Absolventen der Abendrealschule am Driland-Kolleg gehen neue Wege

Für zehn Absolventen der Abendrealschule geht am Driland-Kolleg in Gronau eine Zeit des Lernens zu Ende: Sie verließen am Freitag die Schule mit dem Mittleren Schulabschluss und gehen neue Wege – die Hälfte von ihnen sogar mit Qualifikationsvermerk, heißt es in einem Bericht des Kollegs.

Die Gründe für die erwachsenen Absolventen, das Weiterbildungskolleg zu besuchen, sind so vielfältig wie ihre Lebensläufe. Aber gerade in ihrer Vielfalt steckt viel Kraft, haben diese Menschen aus Guinea, Angola, Sizilien, Syrien oder dem Münsterland erfahren. Ob sie Jesiden, Christen oder Muslime sind, machte im Unterricht keinen Unterschied. Hier ging es darum, Brücken zu berechnen, informative Texte zu strukturieren oder den englischen Einfluss in Indien zu untersuchen. Manchmal konnten die Unterschiede, die sonst im Wege stehen, sogar hilfreich sein und die Zeit, in der alle sich auf die zentrale Abschlussprüfung der zehnten Klasse vorbereiteten, war eine Zeit starker Solidarität, die den Absolventen half. „Diese Schule war für mich der absolute Neustart“, sagt die Jesidin Näjbir Aldemir. „Sie war anders als alles, was ich bis dahin an Jugendschulen kennengelernt hatte – hier waren die Lehrer für einen da und haben sich für uns eingesetzt.“ Mit ihren gerade einmal 18 Jahren gehört sie zu den jüngsten Absolventinnen des Jahrgangs und der Altersabstand zum ältesten Teilnehmer des Kurses mit 46 Jahren ist groß. Die Stimmung beeinflusste das jedoch nicht nachhaltig.

„Erfolg stellt sich nicht über Nacht ein, sondern braucht ein Fundament aus Beharrlichkeit und Fleiß“, sagte der Leitende Kollegdirektor Oliver Keesen in seiner Rede. Auch aufgrund des am Driland-Kolleg obligatorischen Berufscoachings haben viele Absolventen bereits Ausbildungsverträge abgeschlossen und werden ab Februar mit ihrem neu erworbenen Bildungsabschluss Ausbildungen zum Flughafenmitarbeiter, Fachinformatiker oder in der Gastronomie beginnen. „Ohne den Abschluss hätte ich auf dem deutschen Arbeitsmarkt keine Chance auf die Ausbildung zum Elektroniker, dabei war Informatik schon immer mein Hobby“, sagt der in Guinea geborene Idrissa Diallo. Er ist ein typischer „Millennial“ mit hervorragenden Noten in naturwissenschaftlichen Fächern. Mit dem Abschluss hat er die Chance auf eine gute Arbeit in seinem neuen Heimatland.

Einige der Absolventen jedoch haben neuen Spaß am Lernen gefunden und wollen der Schule treu bleiben: Sie gehen in die gymnasiale Oberstufe des Kollegs über und streben nach dem Fachabitur. Ihr Ziel ist ein Studium und eine Arbeit in der Forschung oder der Jugendarbeit.

Die Namen der Absolventen: Näjbir Aldemir, Tariq Hussain (Metelen), Esraa Alibrahim, Idrissa Diallo, Nejla Kaya, Alessandra Pagana, Marvin Schöttelkotte (Gronau), Abdul Rahman Etri (Ochtrup) und Jan Arning (Steinfurt).