Ihre Diamantene Hochzeit erlebten Edith und Bernhard Laurenz am Samstag als rauschendes Fest. Mit einem Bentley wurden die Jubilare zu der Dankmesse in der St.-Agatha-Kirche gefahren. Der Gottesdienst wurde vom früheren Pastor der Pfarrgemeinde, Günther Lube, gehalten, zu dem das Paar gute Kontakte unterhält.

Zur anschließenden Feier ging es ebenfalls im Bentley. Im Saal überraschten die Nachbarn das Paar dann mit einem gold-silbernen Röschenbogen. Als nach wie vor begeisterte Tänzer war für das Diamantpaar der spätere Ehrentanz unter einem Rosenmaibaum mit Bändern eine große Freude. Ein weiterer Höhepunkt des Festes mit Familie, Verwandten, Freunden und Nachbarn war der Auftritt von Josef Hassing.

Vor den Traualtar waren Edith und Bernhard Laurenz am 22. Januar 1959 in der Klosterkirche Bardel getreten. Zwei Jahre zuvor hatten der gelernte Weber und die Fabrikarbeiterin sich während einer Karnevalsfeier bei Thörner (früher Hörmann) kennengelernt. Edith Laurenz, geborene Reisch, stammt aus Oberschlesien und war mit Mutter und Geschwistern nach dem Krieg in Epe untergekommen. Nach Abschluss der Schule arbeitete sie bei der Germania in der Spinnerei, genauer im Drosselsaal.

Der gebürtige Eperaner Bernhard Laurenz arbeitete nach seiner Ausbildung 17 Jahre bei Laurenz und anschließend 25 Jahre bei der Germania.

1959 wurden die Jubilare Eltern einer Tochter. Damit immer einer beim Kind bleiben konnte, arbeiteten die beiden in Wechselschichten. 1963 baute das Ehepaar Laurenz sein Haus. Als 1964 die zweite Tochter zur Welt kam, gab Edith Laurenz die Fabrikarbeit auf und arbeitete nach einigen Jahren zu Hause als Raumpflegerin bei der Stadt.

Zu den weiteren Nachkommen des Paares gehören drei Enkelkinder und ein Urenkelkind.

Fahrradfahren und Reisen mit der jüngeren Tochter sind eine Freude für Edith Laurenz. Die Pflege des Gartens gehört für ihren Mann zu den Lieblingsbeschäftigungen.