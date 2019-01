Bereits vor einer Woche waren zwei Einwohner des in der Nähe von Breda liegenden Sint Willebrord festgenommen worden. Sie sollen die Waffen den mutmaßlichen Tätern zur Verfügung gestellt haben. Die beiden befinden sich immer noch in Gewahrsam, ebenso die drei Hauptverdächtigen. Sie sollen am 13. November in einem Gebäude in Enschede vier Männer getötet haben.

Die Ermittlungen laufen noch auf Hochtouren. Die Polizei sucht noch stets Hinweise auf zwei auffällige Taschen, in denen die Waffen möglicherweise transportiert wurden.