Zeugen verfolgen Betrunkenen

Epe -

Zeugen ist es zu verdanken, dass ein 31-jähriger flüchtiger Unfallverursacher am Montagabend gefasst werden konnte. Nachdem er gegen 19.30 Uhr mit seinem Auto ein geparktes Fahrzeug auf der Laurenzstraße gestreift hatte, war er in Richtung Gronauer Straße davongefahren, ohne zuvor seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Zeugen fuhren dem Unfallflüchtigen hinterher. Der Gronauer hielt schlussendlich auf einem Firmengelände am Hauskamp. Dort sprachen ihn die Zeugen auf den Unfall an und informierten die Polizei. Die Beamten stellten schnell fest, warum der Fahrer geflüchtet war: In seiner Atemluft war