Virtueller Gang durch Alt-Gronau

Brenneke selbst lebt mittlerweile in Dänemark. Die familiären Wurzeln des gebürtigen Dammers liegen allerdings in Gronau bei der Familie Büld . „Ich konnte sie bis in die 1740er-Jahre zurückverfolgen. Die erste genannte Adresse ist das alte Ackerbürgerhaus in der Ringstraße 10“, schreibt er. In diesem Haus lebte die Familie Büld. Sein Urgroßvater, Hermann „Mans“ Büld (1906 bis 2000), war als Architekt in Gronau und Epe tätig (siehe Infokasten).

In dessen Nachlass fand Mans Brennecke eine Kopie des Grundrisses vom Gronauer Schloss, so wie es im Jahr 1952 aussah. Außerdem entdeckte er Fotos vom Schloss und Schlossplatz, einen alten Stadtplan und andere Unterlagen.

Mans Brenneke interessiert sich nicht nur für Familien- (und damit auch für die Gronauer Stadt-)Geschichte. Er hat zudem Spaß daran, Verlorengegangenes digital zu rekonstruieren und erlebbar zu machen. „Ich habe als Jugendlicher gerne Computerspiele gespielt“, sagt er.

Er begann, aus den vorliegenden Daten am Computer ein dreidimensionales Modell des Schlosses zu bauen. „Es erforderte viel Recherche, um die passenden Programme zu finden.“ Es folgte ein langer Lernprozess. „Ich hatte das bis dahin auf Hobby-Level betrieben, habe dann aber auch mit Profi-Programmen gearbeitet.“ Vieles brachte er sich anhand von Lehrvideos aus dem Internet selbst bei.

Um den Kamin im Schloss darzustellen, will er bei seinem nächsten Gronau-Besuch eine Methode namens Fotogrammetrie anwenden: Von einem Objekt werden aus unterschiedlichen Winkeln Fotos gemacht. Ein Computerprogramm errechnet markante Punkte auf den Bildern als Schnittstelle. Durch deren Kombination lässt sich ein dreidimensionales Modell errichten.

„Ich bekam Lob von Fachleuten für das, was ich erreicht habe. Das hat mich weiter motiviert.“ Er nutzte ein Programm, das ursprünglich für moderne Computerspiele entwickelt wurde, um das Modell virtuell begehbar zu machen.

„Für mich persönlich heißt das: Die Erzählungen meines Urgroßvaters bekommen ein Gesicht. Ich weiß nun, wie die Ringstraße und die Pumpenstraße aussahen.“ Weil ihm bewusst wurde, dass das Projekt auch für andere Menschen interessant sein könnte, stellte er seine Ergebnisse bei Facebook und bei Youtube ein.

Allerdings sind die Darstellungen lückenhaft. Es gibt nicht genug Datenmaterial. „Was mir beim Schloss fehlt, sind Informationen zum Innern des Obergeschosses: Möblierung, Beleuchtung, Wandfarbe, und so weiter. Auch sonstige Informationen, die über die Außenansicht hinausgehen, wären sehr hilfreich.“

Das Projekt ließe sich auf die gesamte Altstadt erweitern. Aus den Luftaufnahmen des Gebiets vor der Sanierung lassen sich unter anderem viele Häuser detailliert modellieren. Doch die Welt, die Mans Brennecke wieder erschafft, ist vorwiegend schwarz-weiß. „Mir fehlen Farbfotos. Zum Beispiel um die unterschiedlichen Rottöne der Dachziegel wiedergeben zu können.“ Daher ist er für weiteres Bildmaterial dankbar.

Mit dem Projekt ließe sich ein interaktiv erlebbares Ausstellungsstücke entwerfen. Mithilfe moderner Technik könnten man in die digitale Welt eintauchen. „In meinen Augen ist es auch ein idealer Weg, um Geschichte, gerade für die Jugend, aufzulockern und interessanter zu gestalten.“