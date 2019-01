Gestartet wurde 2004 mit dem Grundsatz: „Fahrradfahren ohne Stress“. Die Streckenlänge sollte etwa 50 Kilometer betragen. Waren es zunächst monatliche Ziele im heimatlichen Umkreis wie Hengelo, das Schwatte Gatt oder die Rhododendron-Blüte in Oldenzaal, fand 2006 die erste Auswärtstour mit Bahn und Rad zu den Rieselfeldern und an die Werse nach Münster statt, später zu anderen touristischen Zielen in der Umgebung. Auch der Fietsenbus wurde als Transportmittel genutzt, zum Beispiel auf dem Weg nach Zwillbrock.

Betriebsbesichtigungen bereicherten das Programm, auch jährliche „Genusstouren“ gehören inzwischen zur festen Einrichtung. Die „Route der Industriekultur“ war mehrmals Ziel der Radler. Dabei wurden erstmals E-Bikes getestet.

2016 startete die erste Dreitagestour, die Dinkeltour von der Quelle in Holtwick bis zur Mündung in die Vechte bei Neuenhaus. 2017 waren die Baumberge das Ziel und 2018 radelte man die Emsland-Tour bei Meppen.

2017 starteten die „Ladys“ ihre erste Tour zur „Alten Schule Sellen“. Die Männer folgten 2018 mit einer speziellen Männertour zum „Fußballgolfen“ nach Samern. Selbst die alten Fahrradhasen mussten zugeben: „Es gibt immer noch neue Wege und neue Ziele.“

Um das Leben der Mittwochsradler noch interessanter zu machen, wurde das traditionelle Winterprogramm mit Jahresrückblick und Klootscheeten ins Leben gerufen, ergänzt um Besichtigungen, zum Beispiel der Twentse Welle Enschede, dem Münsterbus, dem „Kult“ in Vreden und dem LWL-Naturkundemuseum und Planetarium in Münster.

Jede Tour hatte ihren kulturellen, geschichtlichen oder landschaftlichen Höhepunkt und vermittelte den Radlern Heimatnähe und neue Eindrücke vieler unbekannter Gebiete. Das steigende Interesse am Programm und die wachsende Mitfahrerzahl zeigen, dass die Organisatoren richtig liegen und Menschen sich ansprechen und einbinden lassen.

Anke Lösch, 1. Vorsitzende des CVJM Gronau, überbrachte Grüße des CVJM und dankte den Mittwochsradlern als „starkem Teil der CVJM-Ü-60-Arbeit“ und vor allem den Tourenleitern für den regelmäßigen Einsatz.