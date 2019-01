Das Prinzip ist einfach: Wer mehr als einmal in einem der Geschäfte bei einem Vergehen erwischt wird oder sonst unangenehm auffällt, bekommt nicht nur dort ein Hausverbot, sondern gleich in allen 60 Läden, die sich der Maßnahme angeschlossen haben. An den Eingängen der 60 Ladenlokale prangen unübersehbar blaue Aufkleber. Wer sich über das Verbot hinwegsetzt, muss mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs rechnen. Ein Schritt über die Schwelle genügt, berichtet der Twentsche Courant Tubantia. Das Hausverbot wird für ein oder zwei Jahre ausgesprochen.

Die Neuauflage

Schon vor zehn Jahren war ein „collectief winkelverbod“ in Enschede eingeführt worden. Damals war jedoch erfolgreich dagegen geklagt worden. Die Daten der Misstäter waren von der Polizei an die angeschlossenen Ladenbesitzer weitergegeben worden – und das verstieß gegen den Datenschutz.

In der Neuauflage der Maßnahme informieren sich die Geschäftsführer untereinander. Sie fotografieren die betreffende Person, was – solange es in den eigenen Geschäftsräumen geschieht – erlaubt ist, oder sie greifen auf Bildmaterial von Überwachungskameras zurück. Diese Bilder geben sie mit dem Datum des Vergehens an die angeschlossenen Geschäfte weiter. Namen und Adressen werden nicht weitergegeben.

App verbindet Geschäftsleute

Schon seit geraumer Zeit nutzen die Geschäftsleute im Einkaufszentrum De Klanderij außerdem eine App, mit der sie einander warnen. „Haltet den Dieb“ haben sie die App genannt. Sobald eine verdächtige Person auftaucht – und die meisten Geschäftsinhaber kennen notorische Langfinger –, machen sie ihre Kollegen darauf aufmerksam.

Zahl der Ladendiebstähle hat abgenommen

In einem anderen Einkaufszentrum hat man bereits Erfahrungen mit einem kollektiven Hausverbot. Überwiegend positive, denn die Zahl der Ladendiebstähle hat deutlich abgenommen, zitiert Tubantia den Sprecher einer Sicherheitsfirma.

Die Maßnahme sei bitter nötig. Ladendiebstahl hat erschreckende Maßstäbe angenommen. „Man kann die teuren Produkte noch so gut sichern – die Täter schrecken vor nichts zurück.“