Robert Hammerstiel , am 18. Februar 1933 als Kind deutscher Auswanderer in Werschetz im Banat geboren, verbrachte während der Kriegsjahre dort auch seine Kindheit. Er überlebte die Vertreibung und Enteignung der deutschen Bevölkerung und wurde in ein Lager transportiert. Ende der 40er-Jahre in Österreich angekommen, machte er eine Bäckerlehre und erlernte von seinem Vater, einem Ikonenmaler, das Zeichnen und Malen. Seit 1954 österreichischer Staatsbürger, erhielt er 1958 bei der Teilnahme an einem Wettbewerb den Förderpreis für Malerei und die Möglichkeit, ein Kunststudium an der Wiener Kunstschule zu absolvieren.

Hammerstiels Werke sind zutiefst mit seiner Vita verbunden. Die Erinnerungen an seine Jugend, das erlebte Leid und ein sehr sensibles Verständnis für die Geschichte bringt der Künstler in seinen Gemälden, Holzschnitten und Zeichnungen zum Ausdruck.

Der Künstler ist Träger vieler internationaler Preise. Ausstellungen seiner Arbeiten erfolgten in ganz Europa. Anlässlich seines 80. Geburtstags fand eine Präsentation seiner Werke in der Albertina in Wien statt.

Die Retrospektive zeigt erstmals auch Frühwerke des Künstlers, die Galerist Georg van Almsick in den vergangenen elf Ausstellungen noch nicht gezeigt hat.

► Die Galerie Georg van Almsick ist sonntags bis freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet (außer am 3. März).