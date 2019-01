Beste Vorleser aus Gronau, Alstätte und Wüllen

Ahaus/Alstätte/Gronau -

Lucy Hessing von der Buterlandschule in Gronau, Justus Hölscher von der Katharinenschule in Alstätte und Katharina Kemper von der Katharinenschule in Wüllen haben den Regionalentscheid beim Vorlesewettbewerb der vierten Klassen gewonnen. Am vergangenen Freitag fand er in der Stadtbibliothek Ahaus statt. 14 Schülerinnen und Schüler aus Gronau und Ahaus, die an ihrer jeweiligen Schule den Wettbewerb gewonnen hatten, nahmen am Regionalentscheid teil. Das Sieger-Trio fährt am 23. Februar zum Finale im Kreishaus Borken. Die Bürgermeisterin von Ahaus, Karola Voß, ehrte die Sieger. Sie freute sich über so viele Leseratten. „Vorlesen ist immer etwas ganz besonderes und vor so einem Publikum sicher nicht einfach.“