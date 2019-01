Karlheinz Busen MdB besucht Biomolkerei Söbbeke in Epe

Epe -

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Karlheinz Busen hat jetzt die Biomolkerei Söbbeke besucht. „Jedes Mal, wenn ich in Berlin einkaufen gehe, sehe ich im Supermarkt in Kreuzberg die Joghurts von Söbbeke. Da fühlt man ein Stück Heimat in der Hauptstadt“, sagte er gleich zu Beginn der Besichtigungstour.