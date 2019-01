Fünf neue Musiker aufgenommen

Der Ausblick auf das laufende und auch schon das nächste Jahr war ein Thema während der Jahreshauptversammlung des Vereins. Dazu begrüßte die Erste Vorsitzende, Ulla Sander-Stief , die zahlreich erschienenen Mitglieder. Nach den üblichen Formalia (Protokoll und Berichte) beantragten die Kassenprüfer die Entlastung des gesamten Vorstandes, was durch die Versammlung dann auch beschlossen wurde.

Die Geschäftsführerin Diana Uesbeck blickte auf das vergangenen Jahr zurück: Sieben Konzerte und 14 Schützenfeste haben die Musiker 2018 absolviert. Darunter ein Konzert zum 40-jährigen Jubiläum der Albert-Engbers-Stiftung und das Schützenfest im Brook, bei dem der Verein tatkräftig durch Musiker aus der Partnerstadt Epe / Gelderland (NL) unterstützt wurde. Beim Stadtfest gab es ein großes Open-Air-Konzert zusammen mit Timeless vor dem Rock’n’Popmuseum. Ein weiterer Höhepunkt war das 40-jährige Bestehen des Spielmannszugs. Auch Dirigent André Sander schaute sehr zufrieden auf die musikalische Leistung des Ensembles im Jahr 2018 zurück.

In diesem Jahr fängt der Konzertreigen im März mit einem Jubilarkonzert an, bei dem jeder Jubilar die Möglichkeit hat, sein eigenes Lieblingsstück auszuwählen. Die Schützenfestsaison startet im niedersächsischen Samern und endet beim Schützenfest der Georgi-Spatzen in Epe.

Um die musikalische Partnerschaft wiederzubeleben, wird es am 19. Mai ein Gegenbesuch der Partnerstadt Epe geben. Wobei es ein Gemeinschaftskonzert des Muziekvereniging Prins Bernhard Emst, Koninklijke Muziekvereniging Harmonie Epe und dem Posaunenchor geben wird.

Da die Ev. Stadtkirche in diesem Jahr wegen des Orgelbaus geschlossen ist, findet anstelle des traditionellen Weihnachtskonzertes ein Konzert in der Bürgerhalle statt. Das Thema des Konzertes lautet „Queen in Concert“; es wird in Zusammenarbeit mit Aggatissimo aufgeführt.

Als Ausblick für das Jahr 2020 wurde die Veranstaltung eines internationalen Musikercamps vorgestellt. Die Musiker kommen dann aus den Partnerstädten aus Ungarn und den Niederlanden. Das Camp wird aus mehreren gemeinsamen Proben und zwei Konzerten bestehen. Das Projekt kann durch den Gewinn bei einem Wettbewerb der PSD Bank Münster zum Thema „Europa fängt vor meiner Haustür an“ realisiert werden.

Schließlich wählten die Mitglieder eine neue Schriftführerin: Vanessa Reisch wurde einstimmig zur Nachfolgerin von Anke Vaartjes-Lewandowski bestimmt. Allerdings hat Yannik Hollekamp das Amt des Jugendwarts niedergelegt. Die Aufgaben des Jugendwartes werden vom Vorstand so lange übernommen, bis sich ein Nachfolger gefunden hat. Die Vorsitzende dankte den ausgeschiedenen Vorstandskollegen für die geleistete Arbeit und begrüßte Vanessa Reisch als neues Mitglied im Vorstand.

Neu aufgenommen als aktive Mitglieder hat der Verein Jürgen Etzrodt (Saxofon), Ariyan Dal (Trompete), Kira Willner (Flügelhorn), Annalena Könning (Eufonium) und Tobias Reisch (Eufonium).