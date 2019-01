Die Volksbank Gronau-Ahaus setzt seit Jahrzehnten auf kompetenten Nachwuchs aus den eigenen Reihen. In den nächsten Jahren steht in einigen Bereichen ein Generationenwechsel an. Und so ermunterte Vorstandsmitglied Michael Kersting die neuen Mitarbeiter zu anhaltendem Einsatz und versprach: „Wir wollen Sie auch weiterhin in Ihrer Entwicklung begleiten und weiterbringen.“

Die neuen Bankkaufleute werden zukünftig in verschiedenen Bereichen der Bank eingesetzt: Lea Klümper, Leonard Krug und Thomas Oelerich in der Service-Filiale Epe. Jannik Frankemölle wird das Team Zahlungsverkehrsmanagement in der Gronauer Hauptstelle verstärken, und Hanna Lübbers steht ab sofort als Beraterin in der Filiale in Alstätte zur Verfügung. Heleen Bogenstahl und Leon Stachowski arbeiten in der Filiale in Vreden. Michel Gewers verstärkt das Team der Filiale in Ottenstein und Aron Lammers wechselt in die Filiale in Heek.