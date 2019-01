Danielle wagt den Neustart

„Ich habe immer gesungen“, sagt Daniela Greven. Zuhause in Brandenburg, noch im geteilten Deutschland, besuchte sie die Musikschule, nahm Gesangsunterricht und an Talentwettbewerben teil – immer mit Schlagern. „Ich habe auch nur Schlager gehört“, erzählt sie. „ Juliane Werding , Marianne Rosenberg, Nicole“, zählt sie auf. Als die Familie per Ausreiseantrag 1989 in den Westen kam, ging es nach Gronau. „Wir hatten hier Verwandtschaft.“

Der erste von mehreren Neuanfängen. Auch beruflich blieb sie eine Suchende. Ein Jahrespraktikum in der Krankenpflege zeigte ihr ihre Grenzen auf. „Da wurde viel gestorben“, erklärt sie. Was für die Musik so wichtig ist, wurde ihr dort zum Stolperstein. „Ich bin wohl zu emotional.“

Der Promoter Helmut Schotten erkannte ihre Qualitäten und förderte sie. Eine erste CD erschien 2001, darauf Stücke wie „Du bist die Sehnsucht“ oder „Du machst jede Frau ver rückt“, die erfolgreich in Radio und TV gespielt wurden. Doch dann: Sendepause. Das Singen und die damalige Partnerschaft vertrugen sich nicht.

Aber der Drang auf die Bühne blieb. „Man kann da nicht von loslassen“, sagt sie. „Wenn du einmal auf der Bühne gestanden hast und merkst, du bringst den Leuten Freude, dann wirst du das immer vermissen.“ Das sei auch ihr größter Albtraum: die Stimme zu verlieren. Als sie einmal trotz schwerer Erkältung mithilfe von Medikamenten einen Auftritt durchzog, weil sie ihre Mitstreiter von den Tuweps nicht enttäuschen wollte, büßte sie das mit wochenlangem Stimmverlust. Damals habe sie sich gefragt, wie das wohl wäre, wenn es nicht mehr ginge. Die Antwort gibt sie selbst: „Das wäre die totale Katastrophe.“

Zu Hause am Küchentisch, mit der Tasse Kaffee in der Hand, ist von Glitzer und Glamour, mit dem sich die Schlagerszene gerne umgibt, nichts zu sehen. Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner und zwei Hunden bewohnt sie ein kleines Häuschen in Epe. Sie muss gleich zur Arbeit, darum sieht sie hin und wieder auf die Uhr.

„Es ist eigentlich nur ein Hobby“, erklärt Karl Hundsbüscher, dem Danielle das Revival ihrer Sangeskarriere verdankt. Wirtschaftlich ist das Ganze ein Nullsummenspiel, aber darum geht es auch weniger. Dass seine Partnerin auf Profi-Niveau singt, habe er eher zufällig erfahren, erzählt er. Die beiden waren schon ein Jahr ein Paar, da fiel ihm eine ältere CD in die Hände. „Das bist doch wohl nicht du?“

Heute begleitet und unterstützt er seine Partnerin wo immer er kann: Er managt sie, kümmert sich falls nötig um Technik und stellt sich als Backing Vocal mit auf die Bühne, wenn Cover-Songs von bekannten Schlager-Stars gewünscht sind.

Alles neu. Mit neuer Partnerschaft und neuer Energie ging es vor etwa fünf Jahren wieder los. Und mit Denny Fabian fand Danielle einen Produzenten, Songschreiber und Duett-Partner, mit dem sie sich nach einigen neuen Singles nun wieder an ein ganzes Album gewagt hat. „Pop-Schlager“ nennt Danielle den Stil ihres jüngsten Babys. Elf Titel vereinen sich darauf. „Es geht nicht immer nur um Liebe“, verrät sie. „Es geht auch um Trennung, ums Freisein, ums Vermissen.“ Von allem etwas dabei, „vielleicht für jeden etwas.“ Mit der Single-Auskopplung „Dieses Kribbeln“ war sie bereits im Deutschen Musikfernsehen.

Die Frage nach Vorbildern verneint sie. „Eine zweite Helene Fischer braucht keiner mehr.“ Sie wolle vor allem sie selbst ein, sagt sie schlicht. Darum lehne sie es auch ab, im Halbplayback zu singen, wie es in der Schlagerbranche oft üblich ist. Will heißen: Das komplette Stück kommt mit Gesang aus der Dose, der Künstler singt live dazu.

Bei Danielle kommt nur die Begleitmusik von der CD, wenn sie auf der Bühne steht. „Ich will mich frei fühlen auf der Bühne“, sagt sie. „Und ich will die Leute nicht verarschen.“ Dafür bringt sie auch Opfer: Vor drei Jahren hat sie das Rauchen aufgegeben. Mit Erfolg: „Heute treffe ich Töne, die hätte ich davor nicht getroffen.“