Es gibt einige Umbesetzungen im Vorstand: Neben Kerstin Kweckeboom als Kassiererin wurde Hannah Schmeing zur Geschäftsführerin gewählt. Ihre Vorgängerinnen Sarah Freimuth und Helena Grothe können die Ämter aus privaten Gründen nicht weiter ausüben. Frank Gerling wurde für eine weitere Amtszeit als Vorsitzender bestätigt. Auch in den Reihen der Jugendlichen gab es einige Änderungen: Als Ansprechpartnerin für die Ausbildung im Musikverein wurde Louisa Hörmann als Jugendkoordinatorin gewählt. Als Vertreter für den Nachwuchs sind ab sofort Theresa Oing und Jannik Huesmann tätig.

Die Mitglieder wurden darüber informiert, dass in diesem Jahr erstmalig ein Probewochenende für das Jugendorchester durchgeführt wird. Hier soll in den einzelnen Registern effizient für das Konzert am 5. April geprobt werden, das wieder in der Aula der Euregio-Schule stattfinden wird. Weiterhin wurde über den aktuellen Stand der Dirigentensuche berichtet. Auch hier finden in naher Zukunft die ersten Treffen statt. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Im Jahr 2025 feiert der Musikverein Epe sein 100-jähriges Bestehen. Frank Gerling informierte die Versammlung über ein erstes Vorbereitungstreffen, das noch in diesem Jahr stattfinden soll.

Der Musikverein und das Jugendorchester bestehen zurzeit aus 84 aktiven Mitgliedern mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren. Wer noch Lust hat im Vereinsleben mitzuwirken, ist willkommen.