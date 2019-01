Viele Unfälle durch Schnee und Eis

Gronau/Kreis Borken -

Schnee und Glätte haben zu zahlreichen Verkehrsunfällen im Kreis Borken geführt. In den allermeisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Nach einer ersten Bilanz der Polizei ereigneten sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, circa 15 Unfälle, die auf die winterlichen Witterungsverhältnisse zurückzuführen sind. Allein in Ahaus kam es zu vier glättebedingten Unfällen, in Gronau zu drei und in Heek zu zwei. Mehrfach verloren Autofahrer ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge auf glatter Fahrbahn die Kontrolle und landeten im Graben. Die entstandenen Sachschäden liegen insgesamt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei appelliert angesichts des anhaltend Winterwetters zu angepasster Fahrweise.