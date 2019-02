Drei runde Jahrestage

Unter dem Motto „Not braucht Hilfe“ sorgt seit zwei Jahrzehnten die Auto-Keizer-Stiftung dafür, dass Menschen aus der Region in schwierigen Situationen kurzfristig und unbürokratisch geholfen wird.

„Er hat es in seinem Leben schließlich auch nicht immer leicht gehabt“, erinnert sich Elisabeth Hülsmann aus dem Kuratorium der Stiftung an Keizers Werdegang.

Als ältestes von 14 Kindern musste er früh – mit nur zwölf Jahren – sein Elternhaus in Enschede verlassen. Er lebte und arbeitete fortan in einem Bäckereibetrieb. In diesem Gewerbe machte er sich auch zunächst mit drei Bankett-Bäckereien – eine Art Konditorei – bis 1950 selbstständig, eine wandelte er in einen Schnellimbiss um. Doch seine Leidenschaft gehörte den Fahrzeugen.

Nach dem zweiten Weltkrieg erkannte er die zunehmende Nachfrage in der Bevölkerung nach Autos und eröffnete in Enschede sein erstes Autohaus mit den Marken BMW und Opel. Im Jahr 1958 übernahm er das Opel-Autohaus in Gronau und eröffnete in den 1960er-Jahren zudem noch den Autopalace in Glanerbrug. „Opel war immer sein Favorit“, betont Hülsmann. Den Betrieb in Gronau führte er bis zum Verkauf im Jahr 1997 an die mittlerweile nicht mehr existierende Firma Kiffe.

Um der Gesellschaft etwas zurückgeben zu können, beschäftigte er sich mit dem deutschen Stiftungswesen, in das er zunächst seine Firma einbringen wollte. Da dies allerdings nicht möglich war, rief er im Alter von 80 Jahren die Auto-Keizer-Stiftung ins Leben, in die er seinen kompletten Besitz einbrachte.

Geführt wird die Stiftung durch einen dreiköpfigen Vorstand mit Norbert Terhürne aus Ahaus an der Spitze, der auch Ansprechpartner für Nutznießer ist. Unterstützt wird der Vorstand durch ein Kuratorium, in dem auch der Stifter bis zu seinem Tode tätig war.

Da die Stiftung vom Charakter her auf einen dauerhaften Betrieb ausgelegt ist, dürfen nur die erwirtschafteten Erträge – im Wesentlichen aus Immobilienvermögen – dem Stiftungszweck entsprechend in Deutschland und den Niederlanden ausgeschüttet werden. In den vergangenen Jahren waren dies jeweils rund 160 000 bis 180 000 Euro, mit denen im wesentlichen Privatpersonen geholfen wurde. Und zwar von jungen Menschen bis hin zu Senioren.

► Erreichbar ist die Stiftung auf dem Postweg unter Postfach 1263 in 48662 Ahaus.