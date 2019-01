Drio-Investoren erhalten Aufschub

Gronau -

Aufschub für die Drio-Investoren: Weil die Gespräche mit potenziellen Mietern für das Innenstadt-Vorhaben noch nicht abgeschlossen sind, sehen sich die Investoren derzeit noch nicht in der Lage, die Grundstücks-Kaufverträge zu unterzeichnen. Ursprünglich war vorgesehen, eine Entscheidung bis Ende 2018 zu treffen. In einem Schreiben an die Bürgermeisterin baten die Investoren daher darum, das erste Quartal 2019 abzuwarten und dann eine Entscheidung zu treffen.