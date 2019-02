Rat für Erhalt der Schlaganfallstation

Gronau -

Der Schlaganfallstation („Stroke Unit“) im Borkener Marienhospital droht die Schließung, weil vorgeschriebene Transportzeiten in die nächstgelegene Spezialklinik nicht eingehalten werden können. Innerhalb von 30 Minuten müsste ein Patient ins Partnerkrankenhaus in Recklinghausen verlegt werden. Die Fahrt dauert aber 35 Minuten. Mehrere Krankenkassen fordern nun gezahlte Zuschüsse zurück. Dann aber, so das Klinikum, sei die Stroke Unit nicht mehr finanzierbar.