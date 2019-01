Notruf war Irrläufer

Gronau -

Der Notruf ging am Dienstag gegen 14 Uhr bei der Feuerwehr ein: Auf der Gronauer Straße in Höhe Hausnummer 20 liege ein Auto auf dem Dach. Die Gronauer Rettungskräfte rücken aus, doch im Eper Ortskern suchen sie vergeblich nach der Unfallstelle. Eine Nachfrage bei der Polizei ergibt, dass sich der Unfall (ein Alleinunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden) zwar auf der Gronauer Straße ereignet hat, aber nicht in Epe, sondern in Gildehaus.