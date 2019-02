Es könnte gefährlich werden

Bardel -

Mindestens 13 Flugstunden ist der Nordosten Brasiliens vom Münsterland entfernt. Doch wer mit Udo Lohoff spricht, könnte den Eindruck gewinnen, er wäre gleich um die Ecke. Lohoff ist Geschäftsführer des Pater-Beda-Kreises und steht im täglichen Austausch mit Menschen, die in dem südamerikanischen Land leben und arbeiten – per Whats­app. Ein Thema, das in den Whatsapp-Gruppen viel diskutiert wird, ist die aktuelle politische Entwicklung in Brasilien. Seit einem Monat ist der ultrarechte Präsident Jair Bolsonaro im Amt – und treibt den sozial Engagierten diesseits und jenseits des Atlantiks Sorgenfalten auf die Stirn.