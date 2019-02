Beste Teamwork in der Lego-Liga

Gronau -

Das Team der WvSG-Robotics hat in den letzten Wochen viel Fleiß, Leidenschaft und Freizeit in die Vorbereitung des Regionalwettbewerbs der „First Lego League“ investiert. Jetzt maßen sich die Fünft- und Sechstklässler des Werner-von-Siemens-Gymnasiums Gronau am Kopernikus-Gymnasium in Rheine zum Oberthema „Into Orbit – Leben und Reisen im Weltraum“ in vier Disziplinen mit zehn anderen Teams aus dem Münsterland: Robot-Game, Robot-Design, Forschung und Teamwork.