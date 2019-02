Nach knapp 30 Jahren hat Irmgard Reikowski die Buterlandschule verlassen. Im August 1989 fing sie dort als Lehrerin an, dann wurde sie Konrektorin an der Seite ihres Vorgängers Bernd Brücks . Schließlich übernahm sie vor gut 14 Jahren die Leitung der Schule – musste aber auf die Unterstützung einer Konrektorin verzichten.

Mit einem Abschied, „der mich überwältigt hat“ (Reitkowski), haben die Kolleginnen und Kinder ihrer Rektorin am Donnerstag Ade gesagt. Am Freitag folgte die offizielle Verabschiedung. Die Gästeschar, die dazu ins Hotel Verst gekommen war, war groß und voll des Lobes für Irmgard Reikowski. Sie reichte von der Familie, dem erweiterten Kollegium und Vertretern von Stadt- und Kreisverwaltung bis hin zu Kolleginnen von anderen Schulen, aus dem Personalrat für die Grundschulen des Kreises Borken und den benachbarten Kitas.

Zur Abschiedsfeier kam auch Bernd Bücks, Reikowskis Amtsvorgänger. Foto: Frank Zimmermann

Bürgermeisterin Sonja Jürgens sagte, das Wirken Reikowskis spiegle sich im Schulmotto wider: „Verantwortung für mich, für die Gemeinschaft, Freude am Lernen und am Leben in unserer Schule auf der Grundlage eines friedlichen und gleichberechtigten Miteinanders.“ Sie dankte Irmgard Reikowski für ihre Arbeit und ihr Engagement. Dabei hob sie unter anderem hervor, dass Reikowski an der Buterlandschule ein Schülerparlament gegründet hat.

In verschiedenen Video-Einspielungen kamen auch die Schüler zu Wort, darunter die Mitglieder des Schülerparlaments. Sie lobten die zahlreichen Errungenschaften an der Schule, die durch ihre Möglichkeit der Mitbestimmung erreicht wurden. Eine Drittklässlerin versicherte: „Frau Reikowski ist die coolste Lehrerin!“

Schulamtsdirektor Siegfried Werner zeichnete Reikowskis beruflichen Lebensweg nach. Die gebürtige Eperanerin ging auf die Hermann-Löns-Schule, dann zunächst auf die Realschule und schließlich auf das Gymnasium in Burgsteinfurt. Ihr Lehramtsstudium absolvierte sie an der Pädagogischen Hochschule Münster. In ihren Jahren als Lehrerin habe sie eine sich veränderndes Schulleben nicht nur miterlebt, sondern auch mitgestaltet. Neben dem Schülerparlament nannte Werner die zunehmende Kompetenzorientierung als Beispiel.

Das Kollegium füllte für Irmgard Reikowski eine Schatztruhe mit allerlei hintersinnigen Gaben. Zum Beispiel mit Brause, für Zeiten, die vielleicht mal „nicht ganz so prickelnd“ sind. Irmgard Reikowski, die sichtbar zwischen Abschiedstrauer und Aufbruchsfreude hin- und hergerissen war, dankte allen für ihre Gaben und freundlichen Worte.

Die kommissarische Leitung der Buterlandschule übernehmen nun Stefanie Hüning und Angelika Albers-Schreurs.