„Wir sind selbst Betroffene“, sagt Clemens Sprey , „mit unserer nachträglichen Ausbildung können wir heute gerade dort beratend tätig sein, wo Menschen mit psychischen, geistigen und körperlichen Behinderungen und ihre Angehörigen Entlastung brauchen, aber auch konkrete Hilfe in ihrer jeweiligen Lebenssituation.“ Der Berater und Genesungsbegleiter informierte jetzt Bürgermeisterin Sonja Jürgens und die Erste Beigeordnete Sandra Cichon über das EUTB-Programm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB), nach der bundesweit 450 Beratungsstellen mit insgesamt 58 Millionen Euro gefördert werden, ist mit zwei Beratungsstellen auch im Kreis Borken präsent. Seit dem 1. Oktober 2018 befindet sich das Hauptbüro mit einer Beratungsstelle in Borken am Butenwall 63. Die zweite Beratungsstelle befindet sich in Ahaus, Josefstraße 27. Jeweils dienstags, donnerstags und freitags bietet Clemens Sprey dort Sprechstunden an.

Bei seinem Besuch im Gronauer Rathaus traf er bei Bürgermeisterin Jürgens auf offene Ohren für sein Anliegen. Denn er möchte die Beratungen für „Menschen, die krank sind und vielleicht bald behindert sein könnten“ auch auf Gronau ausweiten. „Es geht um Rehabilitation und Teilhabe bei komplizierter werdender Gesetzeslage“, erklärt der Genesungsbegleiter, der als ehemaliger „Workaholic“ Erfahrungen aus dem psychiatrischen Bereich mitbringt. Sonja Jürgens erklärte: „Wir freuen uns, diese Arbeit unterstützen zu können, die im Übrigen ja auch mit vielen Einrichtungen in unserer Stadt vernetzt ist.“ Gerne stelle die Stadt Räume für die Beratungsarbeit zur Verfügung.

Ab Montag (4. Februar) weitet Sprey jeweils montags von 12 bis 16 Uhr seine Sprechstunden für Betroffene in Gronau aus. „Wir verstehen, weil wir vieles selbst erlebt haben. Erst einmal hören wir einfach nur zu“, sagte Sprey und macht damit behinderten Menschen Mut, in die Sprechstunden zu kommen oder über das Telefon einen ersten Kontakt zu suchen. In Ahaus ist er unter ✆ 02561 4481828 erreichbar. Wer in seiner Abwesenheit auf den Anrufbeantworter spricht, wird in Kürze zurückgerufen, verspricht der EUTB-Berater.