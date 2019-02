Helden des Alltags gesucht!

Sie stehen nicht im Rampenlicht. Große Reden zu halten, ist nicht ihr Ding. Stattdessen verrichten sie im Hintergrund ihre Arbeit – zuverlässig, bescheiden und meist in aller Stille. Sie sind die „guten Geister“ hinter den Kulissen. Und dabei zugleich die Motoren des Engagements in Sportvereinen, kirchlich engagierten Gruppen, in Chören, Kapellen oder auch in Nachbarschaften und privaten Initiativen.

Um all diese stillen Macher soll es bei einer gemeinsamen Aktion gehen, die sich die Volksbank Gronau-Ahaus eG, die Landfrauen der Region und die Westfälischen Nachrichten für die kommenden Monate auf die Fahnen geschrieben haben. Das Ziel: Mit einer besonderen Auszeichnung „Danke“ zu sagen für stilles, unermüdliches Engagement.

Senden Sie uns Ihre Vorschläge Jetzt gilt es nur noch, die stillen Helden ins Licht zu holen! Haben Sie eine Idee, welche Person in Ihrem Verein, Ihrer Organisation eine besondere Ehrung verdient hat?Das Mitmachen lohnt sich – und zwar für den zu Ehrenden, aber auch für die Organisation dahinter: Jeder Geehrte erhält für sich persönlich ein Spargeschenk der Volksbank im Wert von 50 Euro und eine Torte, zubereitet von Landfrauen der Region. Daneben spendet die Volksbank 500 Euro für die Organisation, für die der Geehrte tätig ist. Geld, das die Vereine und Organisationen sicher gut gebrauchen können.Für die Teilnahme senden Sie Ihren Vorschlag unter dem Stichwort „Du bist erste Sahne“ per Post an die Gronauer WN-Redaktion, Pumpenstraße 3, 48599 Gronau. Oder per E-Mail an redaktion.gro@wn.de. Sie können auch ein Fax senden an 02562 932979. Bitte nennen Sie dabei die Kontaktdaten des zu Ehrenden und einen Ansprechpartner aus Ihrer Organisation. Wichtig: Vergessen Sie bitte nicht die Information, welche Aufgabe/Position der zu Ehrende im Verein, der Organisation oder der Nachbarschaft hat. Und bitte fügen Sie auch eine kurze Begründung an, warum sie oder er die Auszeichnung verdient hat.Die Volksbank Gronau-Ahaus und WN hoffen auf zahlreiche Vorschläge und entscheiden über die Vergabe der Auszeichnung. Gegebenenfalls erfolgt dann die Kontaktaufnahme mit dem zu Ehrenden direkt. ...

Der Auslöser für die Aktion war bei den Beteiligten unterschiedlich. „Was einer nicht schafft, das schaffen viele“, lautete die Philosophie von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dem Begründer der Genossenschaftsidee. Dieser Idee fühlen sich die Volksbanken bis heute – mehr als 200 Jahre nach Raiffeisens Geburtstag – verpflichtet. Und so ist die Aktion – ganz im Sinne Raiffeisens – für die Volksbank Gronau-Ahaus eG eine gute Gelegenheit, allen stillen Machern im Hintergrund Anerkennung zuteil werden zu lassen: „Lasst uns doch mal den Menschen Danke sagen, die sich für andere über Jahre oder gar Jahrzehnte unermüdlich engagieren, dafür keinen Dank erwarten, obwohl sie ihn schon längst und in besonderem Maße verdient hätten“, fasst Gregor Ahler von der Volksbank die Idee zusammen.

Die Westfälischen Nachrichten in Gronau blicken inzwischen auf eine mehr als 125-jährige Geschichte zurück, in der es immer auch um das Zusammenspiel vieler Menschen und Dienstleistungen ging. Mit dem Blick auf die Tradition und den Gedanken, dass Erfolg das Werk vieler Menschen ist, war das WN-Team vor Ort schnell für die Idee der „Danke“-Aktion begeistert.

Zudem ist es gelungen, die Landfrauen der Region für die Aktion zu gewinnen. Jeder Geehrte erhält zusätzlich zum persönlichen Geldgeschenk und einer Spende für die jeweilige Organisation eine leckere, liebevoll zubereitete Torte. „Du bist erste Sahne“ wird so mehr als nur ein Slogan für die Aktion.

Weil sich aber die „stillen Helden“ nie selbst in den Vordergrund drängen würden, ist bei dieser Initiative die Mitarbeit von Vereinen, Gruppen, Initiativen, Nachbarn und Organisationen gefragt. Wie sie mitmachen können, ist im Detail dem Infokasten zu entnehmen. Schicken Sie eine E-Mail, einen Brief oder ein Fax mit dem Namen und den Kontaktdaten des zu Ehrenden und einer kurzen Begründung, warum gerade diesem Menschen nach Ihrer Meinung ein besonderes Danke gebührt. Egal, ob es der Platzwart des Fußballvereins ist, der Geschäftsführer des Hundesportvereins, der Gerätewart des Löschzugs oder ein besonders hilfsbereiter Mensch in der Nachbarschaft.

Die Volksbank Gronau-Ahaus eG und die Westfälischen Nachrichten freuen sich darauf, mehr über die Motivation dieser Menschen zu erfahren und eine Geschichte über ihre ganz persönliche Leidenschaft und ihr Engagement zu veröffentlichen.