Das Gebäude an der Oststraße 21 in Epe ist verschwunden. Oberirdisch sind die Reste abgetragen worden. Vom heutigen Montag an sollen Mitarbeiter der Bodendenkmalpflege das Abtragen des Bodenbereichs begleiten und den Boden untersuchen. Danach, hieß es in der jüngsten Ratssitzung, soll das Grundstück freigegeben werden.

Wie berichtet, hatte es Streit zwischen Eigentümern und der Stadt um die Zulässigkeit gegeben, das Haus abzureißen. Im Dezember war es zu einem gerichtlichen Vergleich gekommen. Auf dem Grundstück sollen eine Zufahrt zur Immobilie an der Antoniusstraße und Parkplätze entstehen.