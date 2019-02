Hanspeter Dickelt präsentierte letztmalig „Gronau, Epe und die Welt vor 40 Jahren“

20 Jahre lang hat Hanspeter Dickel die Veranstaltung „Gronau, Epe und die Welt vor 40 Jahren“ zusammengestellt und moderiert. Am Wochenende nahm er zum letzten Mal den Zug der Zeit, hängte Waggons für seine Gäste im Gasthaus Gleis (!) an und begab sich auf eine Reise in die Vergangenheit.

Zunächst ging die Fahrt ins Jahr 1979. Im zweiten Teil stellte Dickel die Weichen in eine noch weiter zurückliegende Vergangenheit. Das Finale der Reihe beinhaltete eine Art Bestenauslese mit Fotos, Anekdoten und Filmen ab 1960. Stefan Busch , Uwe Kronenfeld und Manuela Haupt sorgten für das musikalische Zeitkolorit.

Ein bisschen Melancholie brach sich bei Dickel Bahn – schließlich wurde er stets mit der eigenen, ereignisreichen Vergangenheit („Ich war ja auch lange jung“!) konfrontiert. Begegnungen mit Freunden, Bekannten, liebgewordenen, schrulligen Zeitgenossen und Originalen mit ihren Eigenheiten. Dass er das Format jetzt aufgibt, begründete er mit der Notwendigkeit, Prioritäten setzen zu müssen. „Man muss mit der Restlebenszeit haushalten,“ sagte der 73-Jährige.

Hanspeter Dickel Foto: Martin Borck

1979 – so lehrte sein Blick ins WN-Zeitungsarchiv – waren sowohl A 31 als auch B 54 in Planung. Fotos erinnerten daran, dass es in Gronau damals einen Wienerwald-Imbiss gegeben hatte. Viele Geschäfte und Dienstleister sind perdu – auch die Besucher erinnerten sich an die Reinigung Schlattmann, die Elektrofachgeschäfte Haupt in Gronau und Becker in Epe. Aber kaum jemand wusste noch, dass es mal Pläne gegeben hatte, im Wasserturm ein Hochcafé einzurichten. Doch es wurde nichts daraus.

Das Karstadt-Haus beherrschte stolz einen großen Teil der Innenstadt – heute ist dort eine Baugrube.

Beständiger zeigt sich das Schulzentrum Ost: Das Gymnasium mit seiner Aula wurde vor 40 Jahren eingeweiht. Auf den Zeitungsfotos Menschen, die das Leben in der Stadt auf ihre Weise mitgeprägt haben wie der damalige Bürgermeister Gerhard Schultewolter, Oberkreisdirektor Raimund Pingel, Gymnasiumdirektor Papies, Schulamtsleiter Georg Hamberg und sein Stellvertreter Elmar Hoff.

Der Pfarrhof St. Agatha wurde gebaut, der steigende Ölpreis löste einen Nachfragewelle auf Kohleöfen aus. Und Werner Nürnberger und Hannelore Bork fungierten als Karnevalsprinzenpaar.

Erinnerungen an die Disco „Kon-tiki“ wurden wach. Und die Molkerei Rogge (Söbbeke) feierte ihr 50-jähriges Bestehen. In den WN wurde sie als „Perle in der Krone der Milchwirtschaft“ bezeichnet.

Und was war damals in den Hitlisten? „I don‘t like Mondays“ von den Boomtown Rats zum Beispiel. „Dass der schon so alt ist...“, wunderte sich Busch. Auch Art Garfunkel („Bright Eyes“), Peter Maffay („So bist du“), Abba („Chiquitita“), Dschingis Khan, YMCA und Supertramp stürmten damals die Charts.

Ist 1979 schon ganz schön weit weg – die 60er-Jahre sind beinahe eine andere Welt. Fotos unter anderem von Ingrid Mertens – dem unbestechlichen Auge des lokalen Geschehens jener Zeit – ließen die kulturellen Umbrüche seit damals deutlich werden. Tanzkurse mit seltsamen Ritualen („Ehestands-Vorübungen“, wie Dickel mutmaßte), der Mitte- oder Abschlussball mit geschniegelten jungen Herren und schicken jungen Damen, „die Blumen im spastischen Ärmchen“, wie er frotzelte.

An die eigene Jugend- und Studentenzeit erinnerte Dickel mit der Distanz von fast 50 Jahren, die ihn fast selbst erstaunen ließ, was er alles erlebt hat. An verflossene Freundinnen, an seine Verlobte Dodo. Dass er fast Kreisjugendpfleger in Schwelm geworden wäre – doch die Aussicht auf eine öde Beamtenlaufbahn ihn nach Berlin flüchten ließ. Dann das WG-Leben in einer politisch aufregenden Zeit. Aufeinanderprallende Lebensmodelle in Person von Dickels Mutter, die während eines Besuchs bei ihrem Sohn mit dessen Mitbewohner Traugott konfrontiert wurde. Der – bis auf einen struppigen Bart unbekleidet – am Frühstückstisch mit ihr Konversation betrieb . . .

Die Zeit raste auch bei den Veranstaltungen am Wochenende in Sauseschritt. Busch, Kronenfeld und Haupt griffen noch einmal in die musikalischen Wunderdose und präsentierten schön-schreckliche Beispiele der Popularmusik der 60er und 70er. Von Rocco Granatas „Marina“ über Heintjes „Mama“ bis Daniel Gérards „Butterfly“ (in der Eper Version von Stefan Busch: „Streichelzoo“).

Und dann wurde die Flasche mit dem Zeitgeist verpfropft. Martin Borck