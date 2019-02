Hamacher Logistik GmbH an französische Heppner-Gruppe verkauft

In der Logistikbranche gab es schon entsprechende Flüsterpost – jetzt ist es offiziell: Die Hamacher Logistik GmbH ist verkauft worden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Gronau, fünf Niederlassungen und insgesamt 190 Mitarbeitern (davon etwa 170 in Gronau) sowie circa 50 Subunternehmern gehört nun zur französischen Heppner-Gruppe (repräsentiert durch die Financiere Alsacienne de Transport).

„Abgesehen vom Inhaber-Wechsel ändert sich aber nichts. Die Arbeitsplätze bei Hamacher sind total gesichert“, ist so ziemlich das Erste, was Lothar Petzold zum Verkauf zu sagen hat. Gemeinsam mit Klaus Matschke und Christian Schorr hatte Petzold das Traditionsunternehmen 1996 übernommen und unter dem Namen Hamacher Logistik GmbH einen Neustart gewagt. Matschke und Schorr hielten jeweils ein Viertel der Gesellschaftsanteile, Lothar Petzold wurde geschäftsführender Gesellschafter mit 50-prozentigem Anteil.

Die Mitarbeiter wurden bereits bei einer Betriebsversammlung über den Verkauf des Unternehmens informiert. Sie hätten durchweg positiv auf die Nachricht reagiert, berichtet David Fahrland. Er ist als Geschäftsführer Nachfolger von Lothar Petzold und bleibt es auch nach dem Verkauf. In einem Pressegespräch schilderten Lothar Petzold, Klaus Matschke und David Fahrland den Verkauf des Unternehmens als einen „langsamen, sauberen Prozess“. „Wir mussten nicht verkaufen, das Unternehmen ist auf uns zugekommen, die waren hinter uns her“, sagte Lothar Petzold. Also habe man sich zusammengesetzt und geprüft, ob die Philosophien und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der beiden Firmen zusammenpassen. Sie passten.

Wir sind ein starkes Unternehmen und haben uns als Platzhirsch bewährt. Wir haben auf dem Höhepunkt verkauft“, betont Lothar Petzold. Eine Entscheidung, die auch zur Lebensplanung der Gesellschafter passt. Lothar Petzold ist 71 Jahre alt, Klaus Matschke 74 Jahre. Trotzdem sei es ihnen sehr schwergefallen, die Firma zu verkaufen. „Das ist mein Lebenswerk und ich wollte es in sichere Hände geben. Jetzt ist klar: Alles bleibt in Gronau wie gehabt und die Arbeitsplätze sind absolut sicher“, betonte Lothar Petzold. Und Klaus Matschke ergänzte: „Da bin ich auch stolz drauf.“