Junge Kicker holen DFB-Abzeichen

Epe -

Sportlich ging es beim DFB-Fußballabzeichen an der Bernhard-Overberg-Schule zu. Die Schüler der dritten und vierten Jahrgänge hatten im Rahmen ihrer wöchentlichen Fußball-AG unter Leitung von Dieter Gottschlich daran teilgenommen. Dabei konnten sie in einem anspruchsvollen Parcours ihre Fähigkeiten in Torschuss, Köpfen, Dribbeln, Passen und Flanken unter Beweis stellen.