Radfahrerin verletzt

Zu einem Schulwegunfall kam es am Montag gegen 7.45 Uhr an der Kreuzung Laubstiege/Friedensweg. Dabei erlitt eine zwölfjährige Radfahrerin aus Gronau leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei hatte eine 46-jährige Autofahrerin aus Gronau die Laubstiege in Richtung Hallenbad befahren und beim Rechtsabbiegen in den Friedensweg die Radfahrerin übersehen. Das Mädchen war ebenfalls auf der Laubstiege in Richtung Hallenbad unterwegs, wollte jedoch weiter geradeaus fahren. Rettungskräfte brachten die gestürzte Schülerin mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, so die Polizei.