Holzhütte im Kottiger Hook abgebrannt

Epe -

Eine 40 Quadratmeter große Holzhütte ist in der Nacht zu Montag abgebrannt. Die Hütte stand auf einem Grundstück mit Fischteich am Kottiger Hook. Anwohner bemerkten gegen 3.45 Uhr den Feuerschein und informierten die Feuerwehr. Diese löschte das Feuer. Zur Brandursache konnte die Polizei am Montag keine Angaben machen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zum Brand machen kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kripo in Gronau zu melden, 02562 9260.