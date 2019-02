Bunte Abende am Gymnasium

Gronau -

Die Abiturientia des Werner-von-Siemens-Gymnasiums veranstaltet in dieser Woche ihre Bunten Abende. Die Aufführungen sind am Mittwoch, Donnerstag und Freitag (6. bis 8. Februar) jeweils ab 19.30 Uhr. Einlass in die Aula des Schulzentrums ist ab 19 Uhr. Die Zuschauer erwartet ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit viel Musik, Tanz und Sketchen zum Schulleben.