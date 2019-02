Beeindruckende Bandbreite

Die 50er-Jahre zeigen Hammerstiel als recht naturalistischen Stilllebenmaler. Bereits hier lässt sich erkennen, dass die Komposition von essenzieller Bedeutung für ihn ist. Der Inhalt gewinnt in den 60er-Jahren an Gewicht. Die Aufarbeitung seiner Kindheitserlebnisse in Internierungslagern tritt in den Vordergrund. Hammerstiel, 1933 in das Nationalitätengemisch von Werschetz im Banat hineingeboren, musste mit Mutter und Bruder unter erbärmlichsten Verhältnissen zwischen 1944 und 1947 in verschiedenen Lagern leben. Hunger und Tod waren allgegenwärtig. Schließlich gelang ihnen die Flucht nach Österreich.

Bedrückend ist das Ölbild „Verhungernde“ (1960). In dunklen Blau- und Grautönen ist eine verhärmte, ausgemergelte Frau dargestellt, die ein Kind im Arm hält, dessen Züge entmenschlicht wirken und eher denen eines Äffchens gleichen. Diese verstörende Drastik findet sich bei den anderen ausgestellten Arbeiten nicht. Auch wenn sie in gedeckten, dunklen Farben gehalten sind, zeigen sie oft sitzende und stehende Personen ohne Gesichter. Durch geöffnete Türen dringt warmes Licht herein. Die eher statischen Szenen haben nichts wirklich Bedrohliches an sich, aber es scheint Undurchsichtiges zu geschehen. Der Betrachter wird in die Situation eines Kindes versetzt, das bemerkt, dass etwas im Gange ist, aber nicht versteht was. Gleichzeitig vermitteln die Frauenfiguren mit teils übergroßen Händen Sicherheit, wie sie in ihrer Gottergebenheit und natürlichen Stärke abzuwarten scheinen.

In den 80er-Jahren bleibt Hammerstiels Palette eher gedeckt. Diese Zeit kennzeichnen extreme Beleuchtungssituationen, in denen die Figuren enorme Schatten an die kahlen Wänden werfen. „Das blaue Zimmer“ gehört in diese Phase. Deutlich aufhellen lässt seine Palette das gleißende Licht Griechenlands bei der Ansicht von „Santorin“ (1985).

Einen Bruch bei der Wahl seiner Farben verursacht sein New-York-Aufenthalt. Hammerstiel entdeckt die Pop-Art für sich. Von da an dominieren Rot, Orange und Rosa seine Arbeiten. Die Figuren erscheinen in erster Linie nur als Kontur, Binnenzeichnung entfällt, Gesichter sind meist nicht zu erkennen. Die in sich ruhenden, in weite Umhänge gehüllten Frauenfiguren sind immer noch in vielen Arbeiten präsent. Mit „New York – Roter Agitator“ (1999/2000) jedoch hat er eine ungewohnte Dynamik in seine sonst eher statischen Figurenkonstellationen gebracht.

Zweifellos ist Hammerstiels Schaffen unentwirrbar mit seinem Leben verbunden. Das gilt auch für den Zeichner und Holzschneider. So erzählt er mit wenigen Strichen ganze Geschichten. Zu Schuberts „Winterreise“ hat er einen Holzschnittzyklus geschaffen. Ihm gelingt es, das Material Holz so zu nutzen, dass etwa die Maserung wie die Längsstreifen eines Kleides erscheinen.

Georg van Almsick hatte Glück, dass er vor Jahren sein Archiv durchstöbern durfte. So hat er Zugriff auf eine ganze Reihe älterer Arbeiten bekommen, die jetzt ebenfalls zu sehen sind.

Sigrid Winkler-Borck