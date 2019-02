Heiteret und Besinnliket up Platt

Nach der Volksschule und der Mittleren Reife sowie einer Ausbildung zum Industriekaufmann arbeitete er knapp 40 Jahre als Buchhalter im Groß- und Einzelhandel. Schon früh befasste sich Bernd Vischedyk mit der plattdeutschen Sprache, beispielsweise beim Theaterspielen in der Landjugend.

Das ist doch nichts Besonderes, wird der eine oder andere Leser jetzt sagen. Oh doch, denn zu seinem Geburtstag tritt er mit seinem auf Platt geschriebenen Buch „Binnendüör“ als Autor an die Öffentlichkeit.

Nach dem Tod seiner Ehefrau vor fast acht Jahren ging ihm nachts Vieles durch den Kopf, wie er im Gespräch erklärte. Bernd Vischedyk nahm den Stift in die Hand und schrieb es auf. Er widmete sich dem Schreiben von Dönekes und Vertellsels, wie er so schön auf Platt formuliert. Daraus entstand ein Buch, das er „Heiteret und Besinnliket van düt un dat, un da alls up Platt“ betitelte.

Schon das Titelfoto, das er selbst irgendwo in Richtung Venn gemacht hatte, drückt seine Gedanken aus. Der Leser sieht einen nicht gerade verlaufenden Weg, der an Sträuchern vorbei in einen Wald führt. Das zeigt dem Betrachter, dass das Leben nicht immer gerade verläuft, als krummer Pfad aber doch irgendwann wieder aus dem Dunkeln ins Helle mündet. Vielleicht ist das auch mit dem Titel „Binnendüör“ gemeint, denn es gibt dunkle und helle Seiten im Leben, „und immer weist Gott uns einen Ausweg“.

Das 188 Seiten starke Druckwerk entstand mithilfe seines Verwandten Reinhard Leuderalbert und der Gronauer Medienagentur Schrift & Druck. Fast alle Geschichten sind auf Platt geschrieben. Es handelt sich dabei quasi um „dat Aoldagsliäben querbeet van Bernd Vischedyk“. „Et is sicher nich alls waohr, wat vertellt wäd, wenn’t män bloas moi lütt“, wie er im Gespräch erläutert.

Mit den Stammbäumen des Autors beginnt das Werk. Es zeigt ein Foto des alten Hofes Scherping im Kottiger Hook aus dem Jahr 1929, der Urzelle der Scherpings und der Vischedyks. Dem folgt ein Aufruf an die „Mönsterlänner“ mit dem Hinweis, „wao platt küert wäd, dao schwingt aok Heimat met“.

Die Geschichte von August Graute Schulte Klaower­­kamp und seiner traumhaften Himmelfahrt macht neugierig. Einige Seiten weiter berichtet Vischeyk von seinem „iärsten Dag up düsse Wiält“, dem 6. Februar 1939, an den er sich, jedenfalls in der kleinen Geschichte, noch gut erinnern kann.

Wie war das mit „Äöhm Hinnik, der in’n Boosen hing“, weil er aus dem Leben scheiden wollte und „wat’n Gedoeh üm Lisbeth“ in Berlin gemacht wurde, als Königin Elisabeth die Stadt besuchte. Die Maße von Lisbeths „Gatt“ zum Brillendeckel der Toilette „wüörn proportional to’n een vermiätten und daonaoh exakt de Brill produziert“. Doch letztlich wurde dat Hües­ken wegen Verstopfung von Lisbeth gar nicht in Anspruch genommen. „Also alls vör de Katt, wegschmiettn Geld“, wie Bernd Vischedyk im Nachhinein feststellte. „Härrn se mi män fraogt, ik har dat wall wietten, aber mi fräög ja noit nich een.“

Bernd Vischedyk wird sein Buch demnächst zum Preis von 13,50 Euro auf dem Wochenmarkt anbieten. Er hofft auf einen Verkaufserfolg, denn mit dem Erlös unterstützt er ein Projekt der Steyler Missionare (siehe Kasten).

Zum Schluss noch eine Leseprobe des Eper Humors: „Düsse Dage brach mi dän Förster van das Gut dichtbi twei Hasen, aftraokken. Ik sägg: ‚Dank aok, män dat was aber nicht näödig wiäst, da du se all aftraokken häs‘. ‚Häff ik aok nich, ik häff de beiden bi’t rammeln erwischt un ehr säggt: ih brukkt uh garnich erst wier antrekken.‘“

► Interessierte können Bernd Vischedyks Werk unter ✆ 02565 3275 bestellen.