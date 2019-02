Die bundesdeutsche Gesellschaft und auch Westfalen-Lippe war in den 1970er Jahren politisiert wie nie zuvor und befand sich im Umbruch. Seit Dezember erzählt die Sonderausstellung anhand vielfältiger Erfahrungsberichte und Exponate von dieser bewegten Zeit. Das Jahrzehnt wird am Sonntag in einer Gesprächsrunde beleuchtet. Die Machern der Ausstellung tauschen sich mit dem münsterischen Skateboard-Pionier Titus Dittmann und dem Aktivisten der Homosexuellenbewegung, Detlef Stoffel, über eigene Erfahrungen und wichtige Eckpunkte zu dieser Zeit aus. Den musikalischen Rahmen liefert das Duo „Little Nork“, bestehend aus Boris Golubovic und Gonda Nobbe-Elsing. Beginn ist um 11.30 Uhr im Museumscafé. Der Eintritt ist frei.