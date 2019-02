Neuer Leiter der Schulgemeinde

Den Brief, mit dem sich Thomas Herden auf der Homepage des Gymnasiums vorstellt, beginnt er mit den Worten „Liebe Schulgemeinde des WvSG!“. Das Wort Gemeinde ist mit Bedacht gewählt. Denn, so sagt er im Gespräch mit den WN , Schule ist mehr als nur ein Ort, an dem Wissen vermittelt wird. Es ist eine Gemeinschaft. Hier werden Jugendliche sozialisiert. „Ich wünsche mir, dass sie die Schule als positive Zeit betrachten, nicht als Leidenszeit.“ Am Werner-von-Siemens-Gymnasium, dessen Leiter er seit dem 1. Februar ist, sieht Herden die Bereitschaft von Schülern, Lehrern und Eltern, sich einzubringen und sich mit der Schule zu identifizieren. „Das gefällt mir.“

Herden kennt das Gronauer Gymnasium nicht erst seit der vergangenen Woche. „Ich habe hier Lehramtsanwärter geprüft und einen guten Eindruck von der Schule.“ Das Gymnasium sei eine gesunde, heterogene Schule, die gut mit den Nachbarschulen zusammenarbeite. „Ich bin auf eine gut geführte Schule gestoßen, dank meinem Amtsvorgänger und Herrn Kleinke, der in der Vakanz die Schule kommissarisch geleitet hat.“ Er schätze in Gronau die kurzen Wege und die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Schulen. Gerade an einer guten Kooperation zwischen Gymnasium und Gesamtschulen ist ihm gelegen. Positive Erfahrungen bringt er mit.

Herden hat eine wechselhafte berufliche Vita: „Nach Ende meiner Referendariatszeit 1998 herrschte auf dem Arbeitsmarkt eine angespannte Situation. Ich habe 400 Bewerbungsfaxe verschickt und eine halbe Stelle für ein halbes Jahr an einer Hauptschule bekommen.“ Danach verschlug es ihn als Vertretung an eine Gesamtschule nach Essen. „Nebenher habe ich ein Diplom-Pädagogikstudium abgeschlossen.“ Anschließend verdingte er sich kurze Zeit als Erzieher. Doch seine wahre Berufung sah er im Lehrerberuf. Schließlich bot sich ihm die Möglichkeit, eine Gesamtschule in Gelsenkirchen-Bismarck mit aufzubauen. „Mit viel pädagogischen Freiheiten. Schüler und Architekten haben gemeinsam die Gebäude entworfen.“ Ergebnis des Projekts waren Reihenhäuschen mit Garten, die jeweils als Klassenräume dienten.

2008 wechselte Herden ans Alexander-Hegius-Gymnasium in Ahaus. Anfang 2009 zog er mit seiner Frau und den drei Kindern nach Ahaus um. Fünf Jahre lang war er als Moderator für das Kompetenzteam des Kreises Borken tätig.

2015 übernahm Herden die Leitung des Mercator-Gymnasiums in Duisburg. Er setzte sich dafür ein, dass sich die Schule um den Status als Talentschule bewarb. „Das hat sich ausgezahlt.“ Das Mercator-Gymnasium erhielt den Zuschlag.

Welche Ziele er in Gronau umsetzen will? „Ich muss natürlich erst mal Fuß fassen. Aber zu den Aufgaben wird gehören, das Schulprofil zu schärfen. Auch die Digitalisierung schreitet voran. Außerdem steht die G9-Umsetzung an.“

Als ein Verfechter von Profilklassen (bei der leistungsstarke und -willige Schüler die Schulzeit zum Abitur um ein Jahr verkürzen können) sieht er sich nicht. „Kinder, die fürs Gymnasium geeignet sind, sollten nicht noch mehr nach Leistung differenziert werden.“ Unterschiede in einer Stufe begünstigten ein Klima, bei dem sich die Schwächeren an den Stärkeren orientieren und Starke die Leistungsschwächeren mitnehmen.

„Begabungen von Schülern haben wir dabei im Blick. Die wollen wir fördern, zum Beispiel mit dem Jugend-Debattierclub und MINT-Projekten zusätzlich zum Unterricht.“

Dass die Schüler den von ihm gewünschten Gemeinschaftsinn leben, hat er übrigens gleich am Wochenende festgestellt, als er persönliche Gegenstände in sein Büro brachte. „In der Aula wurde für den Bunten Abend geprobt.“ Dass er sich eine der Aufführung ansieht, ist für ihn selbstverständlich.